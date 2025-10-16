YATENGA- Namissiguima- Éducation

Conférence pédagogique annuelle : des enseignants mobilisés pour s’approprier des réformes sur l’éducation

Namissiguima, 16 oct. 2025 (AIB)- Les enseignants de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Namissiguima ont entamé mercredi, leur conférence pédagogique annuelle 2025 sous le thème « mise en œuvre des réformes éducatives et l’appropriation des situations d’intégration », a constaté l’AIB.

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par une montée des couleurs, le discours de bienvenue de l’inspecteur, Chef de la circonscription d’éducation de base de Namissiguima (CCEB) Christophe Kiénou et le discours d’ouverture du vice-président de la délégation spéciale de la commune de Namissiguima Denis Ouédraogo en présence des enseignants sur le terrain et des encadreurs pédagogiques.

A l’entame des travaux de la conférence, les élèves de l’école de Bagayalgo « A » ont monté les couleurs nationales en entonnant l’hymne national en langue mooré.

L’inspecteur, chef de la circonscription d’éducation de base de Namissiguima a dans son mot, souhaité la bienvenue à tous les participants avant de les inviter à l’appropriation des contenus des communications pour un meilleur réinvestissement dans les classes.

Dans le même état d’esprit, le premier adjoint au président de la délégation spéciale de la commune de Namissiguima, avant de lire le discours du ministre de l’enseignement de base et de la promotion des langues nationales, a fait observer une minute de silence en hommage aux forces combattantes tombées sur le théâtre des opérations. Il a invité les participants à une participation rigoureuse durant les quatre (4) jours de formation pédagogique.

Agence d’Information du Burkina

