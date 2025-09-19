CONFÉDÉRATION DES ETATS DU SAHEL

Le projet de texte juridique du parlement confédéral remis au Président du Faso

(Ouagadougou, le 19 septembre 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu en audience, ce vendredi, les présidents des parlements du Mali et du Niger conduits par leur homologue du Burkina Faso, Dr Ousmane BOUGOUMA, président de l’Assemblée législative de transition (ALT).

Présents à Ouagadougou dans le cadre d’une réunion de parlementaires et d’experts pour élaborer les textes juridiques du futur parlement confédéral, ils sont venus remettre l’avant-projet de texte au Président du Faso.

« Nous venons de transmettre l’avant-projet à Son Excellence, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, afin qu’il le transmette à ses homologues pour que ce texte puisse être examiné par nos plus hautes autorités de l’espace AES et être adopté pour une mise en place rapide des sessions du parlement confédéral », explique le Président du parlement burkinabè à l’issue de l’audience avec le Chef de l’État.

Selon Dr Ousmane BOUGOUMA, ils ont « eu une oreille attentive de la part de Son Excellence le Président TRAORÉ qui a promis de transmettre ce document et de voir avec ses frères du Mali et du Niger pour que ce document soit rapidement examiné et adopté. »

Trois instances ont été pensées dans le cadre du traité de mise en place de la Confédération des États du Sahel parmi lesquelles figure le parlement confédéral pour le renforcement de la coopération et l’intégration entre les pays du Sahel.

Direction de la communication de la Présidence du Faso

Agence d’Information du Burkina