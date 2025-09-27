Confédération AES : «Un choix de dignité», Premier ministre Rimtalba Ouédraogo

Ouagadougou, 27 septembre 2025 (AIB)-La Confédération des États du Sahel (AES) est le fruit d’un choix de dignité opéré par le Burkina Faso, le Mali et le Niger pour faire face aux menaces communes et aux ingérences extérieures, a déclaré samedi le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, devant l’Assemblée générale de l’ONU.

«L’AES n’est pas un repli, encore moins une fermeture. Elle est une affirmation, celle de notre droit de disposer de nous-mêmes, de définir nos priorités et de bâtir une coopération régionale au service exclusif de nos peuples. C’est un choix de dignité», a affirmé Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Le chef du gouvernement burkinabè a expliqué que cette initiative marque le refus de voir les pays de la région servir de terrain de manœuvre pour des agendas extérieurs.

«C’est la volonté d’être acteurs principaux de notre histoire et d’écrire nous-mêmes l’avenir de nos enfants», a martelé Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Selon lui, la Confédération AES s’inscrit dans la continuité des combats menés par des figures panafricanistes telles que Thomas Sankara, Patrice Lumumba ou Kwame Nkrumah.

«Aujourd’hui, une nouvelle génération de leaders assume ce flambeau avec la ferme conviction inspirée du père de la Révolution d’août 1983 (Thomas Sankara) », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

ATA/dnk