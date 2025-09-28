Confédération AES : Rimtalba Ouédraogo appelle la diaspora à soutenir la lutte pour la souveraineté

New York, 27 septembre 2025 (AIB)-Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a exhorté samedi la diaspora de la Confédération des États du Sahel (AES) aux États-Unis à rester mobilisée et à soutenir le combat engagé par les dirigeants du Burkina, du Mali et du Niger pour la dignité et la souveraineté de leurs peuples.

« C’est cette mobilisation, cet enthousiasme, et surtout cette révolte populaire contre l’injustice qui font peur à l’impérialisme », a-t-il déclaré à New York, devant une salle comble de ressortissants venus de plusieurs États américains.

Le chef du gouvernement burkinabè a rappelé que « trois valeureux fils du Sahel ont su reprendre le flambeau du combat pour la liberté et la justice », soulignant que ce mouvement vise à écrire une nouvelle page de l’histoire du Sahel et à permettre aux générations futures de profiter pleinement des richesses de la région.

« Aujourd’hui, la jeunesse sahélienne est debout et vigilante. Nous refusons que les ressources du Sahel fassent le bonheur des autres », a insisté M. Ouédraogo, avant d’appeler la diaspora à jouer son rôle d’« ambassadeur de la Confédération ».

Le Premier ministre a également affirmé que le terrorisme faisait partie des « adversités orchestrées et téléguidées » pour freiner l’élan de libération enclenché dans la région, mais a assuré que « le moment est venu pour consentir tous les sacrifices » afin d’atteindre les objectifs fixés par les dirigeants de l’AES.

Ses homologues du Mali, Abdoulaye Maïga, et du Niger, Ali Lamine Zeine, ont abondé dans le même sens, appelant à l’unité, à la solidarité et au soutien indéfectible des communautés vivant à l’étranger.

le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, a insisté sur l’importance de l’unité et de la vigilance face aux ingérences extérieures. « L’Afrique a connu beaucoup de drames, souvent alimentés par les divisions. C’est en restant soudés que nous pourrons nous libérer de l’impérialisme », a-t-il déclaré.

« Comme nos chefs d’État, nous devons être soudés comme les cinq doigts de la main », a-t-il ajouté, rappelant que la Confédération n’est qu’une étape vers une future Fédération dotée d’une citoyenneté unique.

Le Premier ministre nigérien, Ali Lamine Zeine, a pour sa part exhorté la diaspora à accompagner les choix stratégiques des États membres. « La Confédération compte sur chaque fils et chaque fille du Sahel. Vous êtes nos ambassadeurs aux États-Unis et dans le monde », a-t-il dit, appelant à soutenir les décisions souveraines des dirigeants de l’AES.

S’exprimant au nom de la communauté, le représentant des sages de l’AES aux États-Unis, Moustapha Dioum, a salué une étape majeure franchie avec la participation des trois Premiers ministres à la session de l’ONU.

«La voix de l’AES a été une, puissante, souveraine et courageuse », a-t-il estimé, y voyant «un pas de géant dans la construction de la Confédération» et un avertissement adressé «aux puissances prédatrices du Sahel».

Agence d’Information du Burkina

ANA/ata