Confédération AES : les hauts fonctionnaires en conclave à Ouagadougou pour préparer la réunion des ministres des Affaires étrangères

Ouagadougou, le 24 novembre 2025

Les hauts fonctionnaires de la Confédération des Etats du Sahel sont réunis à Ouagadougou du 24 au 25 novembre 2025, pour préparer la rencontre des ministres des Affaires étrangères de l’espace confédéral qui aura lieu le 26 novembre dans la capitale burkinabè.

L’ouverture des travaux est intervenue ce matin en présence des délégations des experts du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Ces hauts fonctionnaires qui sont des experts issus des trois piliers d’intervention de la Confédération AES à savoir la diplomatie, la défense-sécurité et le développement, ont la responsabilité de travailler à asseoir les bases techniques, politiques et diplomatiques de l’espace confédéral, lesquelles bases seront soumises à l’appréciation des ministres des Affaires étrangères, avant la 2e session du Collège des Chefs d’Etat de l’espace AES.

Le Chef de la délégation burkinabè, l’Ambassadeur Secrétaire général Yirigouin Hermann TOE, a indiqué que la rencontre préparatoire permettra d’« harmoniser nos positions diplomatiques afin que l’AES parle d’une seule voix, forte et cohérente, sur la scène régionale et internationale ».

A cette rencontre les experts vont, dans un premier temps, passer en revue les acquis qui ont été engrangés depuis la première session du Collège des Chefs d’Etat et examiner la mise en œuvre de la feuille de route sous la présidence malienne.

Pour le Chef de la délégation malienne, l’Ambassadeur Mahamane Amadou MAIGA, le but est de dégager des perspectives pour la consolidation de la paix, de la fraternité entre les trois peuples, et consolider la souveraineté de la Confédération sur l’échiquier mondiale.

Plusieurs rapports seront examinés et finalisés aux cours des travaux, selon le Chef de la délégation du Niger, l’Ambassadeur Ousmane ALHASSANE.

Il s’agit entre autres des projets de protocole additionnel des piliers de la Confédération et des sessions confédérales des Parlements, du projet de règlement intérieur des sessions confédérales du Conseil des ministres, et du projet de document de travail de la session de la réunion des ministres des affaires étrangères.

Les conclusions de ces 48 heures de travaux, seront soumises à l’appréciation des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, ce mercredi 26 novembre, en prélude à la 2e session du Collège des Chefs d’Etat de la Confédération AES qui se tiendra courant décembre 2025.

DCRP/MAECR-BE