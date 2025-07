BURKINA – CONCOURS – MILITAIRE

Concours directs paramilitaires : 2 902 candidats affrontent les épreuves sportives

Ouagadougou, 6 juillet 2025 (AIB)-Les épreuves sportives des concours directs paramilitaires, notamment pour la Douane et la Garde de sécurité pénitentiaire, ont eu lieu dimanche 6 juillet 2025 sur l’ensemble du territoire national.

Au total, 2 902 candidats, dont 1 106 pour la seule région du Kadiogo, prennent part à cette phase déterminante de la sélection.

À Ouagadougou, les épreuves se déroulent principalement au Lycée municipal Vénégré et à l’Institut des sciences du sport et du développement humain (ISSDH).

Dès 6 h, le Secrétaire général du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, M. Suanyaba Rodrigue Oboulbiga, accompagné du Directeur général de l’Agence générale de recrutement de l’État, M. Manu Bertrand Owen Kpoda, a visité ces deux sites afin de s’assurer du bon déroulement des activités.

Sur place, les deux responsables ont assisté au rappel des consignes adressées aux candidats par les présidents de jury.

Ils ont salué la mobilisation et le professionnalisme des équipes techniques et administratives, tout en les exhortant à maintenir un cadre empreint de discipline, d’équité et de transparence.

Dans une volonté affirmée de garantir la transparence du processus, les barèmes des épreuves sportives ont été affichés dans tous les centres. Cela permet aux candidats de vérifier en toute clarté leurs résultats selon leurs performances physiques.

Les concours concernés par ces épreuves sont ceux des Assistants de sécurité pénitentiaire, ainsi que des Assistants, Contrôleurs et Inspecteurs des Douanes. Il est à noter que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) font également partie des candidats en lice.

Ces épreuves marquent une étape cruciale dans le processus de recrutement paramilitaire, avant les phases ultérieures de sélection.

Agence d’information du Burkina

OS/ATA