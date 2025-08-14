Burkina-Immersion-Patriotique- Tannounyan-Nouveaux bacheliers

Comoé : Plus de 2600 nouveaux bacheliers plongent dans l’immersion patriotique obligatoire à Banfora

Banfora, 13 août 2025, (AIB)- La région des Tannounyan a accueilli, ce mercredi, la cérémonie de lancement de la première édition de l’immersion patriotique, au Lycée municipal Hema Fadouga Gnambiah (LMHFB) de Banfora.

2 679 nouveaux bacheliers, filles et garçons de la région, participent à ce programme novateur voulu par les autorités du Burkina Faso depuis lundi 11 août 2025. L’initiative vise à forger une jeunesse modèle, patriotes, consciente, disciplinée, engagés et dévouée à la construction du Burkina Faso souverain et prospère.

Les participants ont suivi en différé le message du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Celui-ci a rappelé que cette immersion répond aux objectifs de la Révolution progressiste et populaire. « La révolution a besoin des citoyens honnêtes, intègres et solidaires, a-t-il insisté.

Pendant trente jours, les jeunes prendront part à des activités sportives, culturelles et des formations reparties sur 04 sites dans toute la région. Ce programme se veut une école de vie, où l’effort collectif et l’esprit de service à la nation seront mis en avant.

Le Secrétaire général de la région, Toussaint Meda, a adressé un message vibrant aux nouveaux diplômés à la suite de celui du chef de l’Etat.

« Saisissez le message du Chef de l’Etat, prenez courage et tenez bon tout en respectant les consignes qui seront données », a -t-il indiqué.

Il leur a félicité en les invitant à persévérer tout au long de cette immersion patriotique.

Dans un contexte où le pays est à une phase de transformation profonde, il a exhorté les jeunes à une transformation individuelle et collective, en plaçant l’intérêt de la nation au-dessus des ambitions personnelles.

Cette cérémonie a été présidée par Le Secrétaire général, Toussaint Meda, représentant le Gouverneur de la région des Tannounyan.

Agence d’information du Burkina

