Comoé/Niangoloko : Mobilisation de la population pour réhabiliter le pont de koutoura

Niangoloko, 8 Oct. 2025 (AIB)- La coordination départementale des femmes de Niangoloko a mobilisé les populations de Koutoura pour boucher les nids de poules sur pont de Koutoura, sur l’axe Niangoloko-Banfora. Durant les travaux, les populations ont été fortement appuyées par les forces de Défense et de Sécurité (FDS) pour la réhabilitation du tronçon.

Les travaux se sont déroulés dans les endroits où le bitume est très dégradé sur l’axe Niangoloko-Banfora, rendant la circulation très difficile.

C’est pourquoi, l’appel de la Coordination des Femmes a suscité des apports en cailloux sauvages, graviers, eau, ciment, etc. pour renover le tronçon.

Les responsables de la coordination ont tenu à remercier tous les patriotes qui ont volontairement contribué à la réussite de l’activité.

Agence d’Information du Burkina

Bakary Badaye HEMA, AIB/ Niangoloko