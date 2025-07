Burkina–Conflit–Occupation illégale–Zone spontanée–Déguerpissement

Comoé/ : les occupants des zones non loties de Tatana et Bounouna sommés d’arrêter tous travaux

Banfora, 5 juillet 2025 (AIB) – Le Haut-Commissaire de la province de la Comoé, Mathieu Tingueri, accompagné des autorités administratives et sécuritaires, a intimé, jeudi 3 juillet 2025, l’ordre aux occupants des zones non loties du secteur 15 (Tatana) et de Bounouna de cesser immédiatement toute activité sur les sites concernés.

C’est dans le cadre du respect de l’arrêté de mise en défens, et pour préserver la paix et la cohésion sociale, que les autorités administratives, les services techniques en charge de l’urbanisme ainsi que les forces de défense et de sécurité ont mené une opération les 3 et 4 juillet 2025 sur les zones litigieuses.

Cette opération visait à procéder à l’enlèvement des bornes illégalement implantées, à l’arrêt des chantiers en cours, à la constatation des infractions environnementales et à toute autre infraction liée à l’occupation illégale.

La portion de terre concernée par l’arrêté couvre une superficie d’environ 588 hectares. Elle est délimitée au nord par la route nationale n°11 (axe Banfora–Tiéfora), au sud par le lotissement du secteur n°14 de la ville de Banfora, à l’ouest par le marigot des secteurs n°9 et n°15 (Tatana), et à l’est par la forêt classée de Bounouna et le site du détachement militaire.

« Nous avons mené une opération sur les sites litigieux de Tatana et Bounouna dans le département de Banfora, ainsi qu’à Labora dans le département de Tiéfora. Il s’est agi pour nous d’enlever les bornes implantées illégalement et de faire cesser les abattages d’arbres sur le site. Depuis quelque temps, nous avons reçu de nombreuses plaintes liées à l’exploitation de ce site, alors qu’un arrêté de mise en défens datant du 22 novembre 2023 interdit toute activité jusqu’à nouvel ordre », a expliqué le Haut-Commissaire Mathieu Tingueri.

Il a précisé qu’il s’agit d’une suspension et non d’une interdiction définitive. « L’objectif de cet arrêté est de geler toutes les activités sur le site afin de permettre aux parties concernées de dialoguer et à la justice de faire son travail. Lorsque les plaintes s’accumulent, cela peut dégénérer. Cette opération vise donc à prévenir une escalade du conflit », a-t-il déclaré.

Il a insisté sur le fait que l’opération n’est dirigée ni contre une communauté, ni contre un village, un département ou des individus, mais vise uniquement à faire appliquer une décision administrative prise en toute connaissance de cause.

M. Tingueri a également rappelé que plusieurs rencontres de concertation ont été organisées au niveau du gouvernorat de Banfora avec une commission ad hoc de conciliation, mise en place sous le leadership du gouverneur de la région des Cascades, M. Badaboué Florent Bazié, et les différentes parties prenantes pour aplanir les divergences.

« Nous avons constaté une violation flagrante de l’arrêté de mise en défens, matérialisée par des constructions et des abattages d’arbres sur un site qui a été loti et borné de manière illégale. Nous avons donc procédé au retrait de ces bornes et à l’arrêt des chantiers en cours », a-t-il indiqué.

Le Haut-Commissaire a déploré le fait que des individus aient procédé à un lotissement illégal, en dehors des règles et sans l’intervention des services compétents. Il a également relevé des infractions environnementales, notamment l’abattage ou le déracinement d’espèces d’arbres protégées.

En conclusion, le premier responsable de la province a invité les populations au strict respect de l’arrêté de mise en défens, qui reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Il a averti que tout contrevenant s’expose à des sanctions conformément à la réglementation. Il a par ailleurs encouragé les protagonistes à privilégier le dialogue, tout en réaffirmant l’engagement des autorités à poursuivre les concertations en vue d’un dénouement pacifique du conflit.

Agence d’information du Burkina

Jean Paul YEKPAYE