Comoé : Les membres de la délégation spéciale communale de Niangoloko et des OSC à l’école de l’agroécologie

Niangoloko, 1er nov. 2025 (AIB) – Le Programme d’appui à la Transition agroécologique par les Organisations de la société civile en Afrique de l’Ouest (APAESC-AO) a organisé, le mercredi 26 novembre 2025, un atelier de formation au profit des membres de la délégation spéciale de la commune de Niangoloko et des organisations de la société civile (OSC).

L’équipe de formateurs, composée des communicateurs Guisson Gaëtan, Mme Gayéri/Ouédraogo P. Thérèse et Ouédraogo Léopold, tous membres de l’ONG ARFA, a dispensé un cours magistral aux participants sur les atouts de la production agroécologique pour la santé publique ainsi que sur les conséquences liées à l’utilisation de certains produits chimiques.

L’atelier avait pour objectif de plaider auprès des membres de la délégation spéciale pour la prise en compte de la production agroécologique dans l’élaboration du Plan communal de développement (PCD).

À l’issue de la formation, le président de la délégation spéciale, Ousséni Ouédraogo, a remercié les membres de l’ONG pour la qualité de leur exposé et les a rassurés de l’engagement de l’équipe communale de Niangoloko en faveur de la promotion de l’agroécologie.

