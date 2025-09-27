Burkina-Comoé-Journée-Salubrité-Bacheliers-Immersion-Patriotique

Comoé/ journée de salubrité : Les bacheliers de l’immersion patriotique ont assaini la mairie de Niangoloko

Niangoloko, 27 Septembre 2025, Les bacheliers issus de l’immersion patriotique, session de 2025 de la Commune de Niangoloko se sont mobilisés le Samedi 27 Septembre 2025, avec l’accompagnement de la Police Municipale pour action citoyenne louable.

Cette action a consisté au nettoyage de la place de la Mairie et les alentours du marché central de Niangoloko.

Les populations ont observé avec enthousiasme, des jeunes filles et garçons disciplinés, ordonnés et extrêmement motivés pour la cause commune. Pour elles, les fruits de l’immersion patriotique se font sentir.

Tout en remerciant le gouvernement burkinabè pour cette initiative qui transformera les mentalités, les riverains ont loué l’acte posé par les jeunes et les a encouragés à toujours cultiver cet esprit de solidarité et de patriotisme.

Agence d’information du Burkina

