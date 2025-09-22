Burkina-Comoé-Niangoloko-Réhabilitation-Infrastructures-Routières

Comoé/Infrastructures routières : Les populations se mobilisent pour réhabiliter la route reliant Timberba à Mangodara

Niangoloko, 22 sept. 2025 (AIB)- Les habitants du village de Timperba dans la Commune de Niangoloko, se sont mobilisées, depuis près d’un mois, pour réhabiliter la route fortement dégradée qui relie les villages de Yendéré et Timperba à Mangodara avec des trycicles offerts par la mairie de Niangoloko dans le cadre de l’Initiative Présidentielle pour le Développement Communautaire.

Les populations se sont organisées avec l’octroi des tricycles de l’Initiative Présidentielle pour le Développement Communautaire par la Mairie de Niangoloko qui a permis d’intensifier et apporter un coup d’accélérateur aux travaux de réhabilitation de ladite route.

« Ce dimanche 21 Septembre 2025, nous avons constaté qu’il y a eu une réorganisation qui permettra à chaque quartier du village de passer à son tour jusqu’à la fin des travaux », a confié un des participants.

Ce geste citoyen de la population est un exemple à encourager car cela participe à désenclaver la zone et à lutter contre l’insécurité.

Agence d’ Information du Burkina

