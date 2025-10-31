Comoé/CCP: Les acteurs font le point de la gestion des conflits

Banfora, 30 oct. 2025(AIB)-Le Cadre de concertation provincial (CCP) de la Comoé a tenu sa première session ordinaire de l’année 2025, le 30 octobre 2025 à Banfora. Les membres du cadre ont planché sur plusieurs points, dont le thème central était axé sur la cohésion sociale, la prévention et la gestion des conflits communautaires. Les travaux ont été présidés par Mathieu Tinguéri, Haut-commissaire de la province et président statutaire du CCP de la Comoé.

Au cours de la présente session, il s’est agi pour les membres du cadre de faire le point sur l’état des lieux des conflits au titre de l’année 2024 dans la province de la Comoé, ainsi que sur le rôle des acteurs de développement et des leaders dans la prévention et la gestion des conflits.

Par ailleurs, ils ont suivi des communications sur la situation humanitaire dans la province, les moyens de prévention et de gestion des conflits, ainsi que sur le mandat du HCR et la protection internationale.

En effet, venus des neuf départements de la province, les participants étaient des préfets de départements et présidents des délégations spéciales communales, des directeurs provinciaux de structures déconcentrées, des chefs de projets et programmes, des responsables d’ONG et d’associations.

Dans ses propos consacrant l’ouverture des travaux, Mathieu Tinguéri, Haut-commissaire de la Comoé, a déclaré que le thème central de la présente session, axé sur la cohésion sociale, la prévention et la gestion des conflits communautaires, revêt une importance particulière dans le contexte actuel de notre pays et de notre province.

Du reste, a-t-il ajouté, « la Comoé, tout en étant une province riche par sa diversité humaine, culturelle et économique, n’est pas épargnée par des tensions liées à la pression foncière, à la cohabitation entre communautés et à d’autres défis socio-économiques. Ces réalités exigent de nous une approche concertée, inclusive et durable dans la prévention et la gestion des conflits ».

Selon Mathieu Tinguéri, la paix et la cohésion se construisent jour après jour, à travers des actions concrètes de dialogue, d’écoute mutuelle, de respect et de solidarité. C’est pourquoi il a estimé que cette session doit être un moment de réflexion approfondie, d’analyse objective et de formulation de recommandations réalistes pour consolider la paix dans la Comoé, dans un contexte de lutte contre le terrorisme.

Et de conclure : « D’énormes acquis ont été engrangés dans la lutte contre le terrorisme dans notre province, toute chose qui commande une consolidation soutenue de ces acquis dans une dynamique de cohésion sociale ».

À en croire le Haut-commissaire, la situation humanitaire s’est considérablement améliorée grâce à l’action conjuguée de nos forces combattantes dans le cadre de la reconquête du territoire. Ainsi, à la date du 31 mai 2024, il a été enregistré une augmentation significative des PDI retournées dans leurs localités d’origine, soit un total de 45 689 personnes.

À cet effet, il a rendu un hommage appuyé à nos forces combattantes pour les énormes sacrifices consentis dans le cadre de la reconquête du territoire.

Il a également félicité les autorités administratives, les services techniques, les collectivités territoriales, les projets et programmes, ainsi que les partenaires et organisations de la société civile, les autorités coutumières et religieuses, pour leur engagement constant dans la mise en œuvre des politiques publiques et la promotion du vivre-ensemble harmonieux dans la province de la Comoé.

Enfin, il a traduit sa reconnaissance à l’ONG CIAUD Canada pour son appui, qui a permis la tenue de cette session.

