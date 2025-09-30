Burkina-Comoé-Action-Citoyenne-Réhabilitation-Voie-Dégradée

Ouangaladougou-Burkina: la population se mobilise pour réhabiliter la route de Niangoloko.

Niangoloko, 29 septembre 2025, (AIB)- La population de Ouagolodougou-Burkina s’est fortement mobilisée ce lundi pour réhabiliter la route reliant leur village au chef-lieu de la commune, Niangoloko, en passant par Timperba et Yendéré.

Cette route, d’une importance capitale pour les échanges, présente de nombreuses dégradations sur 15 Km. Pour l’occasion, tous les tricycles du village ont été réquisitionnés et l’on pouvait voir des groupes de volontaires travailler à chaque tronçon endommagé, au rythme du son de la Kora.

C’est une fierté pour nous de nous retrouver pour réhabiliter cette route après notre réinstallation. Nous ne pouvons pas tout attendre de l’Etat, car l’Etat, c’est nous aussi, a déclaré, le président du CVD du village de Ouangolodougou, Mamadou Sirima.

Tout en saluant le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré et l’action des forces de défense et de sécurité qui ont permis la réinstallation des populations.

M. Sirima a rappelé que Ouangolodougou et les villages du Sud de Niangoloko constituent le grenier de la commune. Bientôt, c’est la fin de la saison hivernale et nous allons écouler nos produits agricoles. Si la route est praticable, nos affaires prospéreront, car nous pouvons accéder facilement à Niangoloko et à Mangodara, zone de grande production agricole, a-t-il ajouté.

En effet, une route praticable facilitera l’écoulement des récoltes comme le maïs, le mil, le riz et le sésame, mais aussi l’approvisionnement des marchés locaux en produits vivriers. Elle permettra également aux commerçants et aux transporteurs de réduire leurs coûts, d’accroître la fréquence de leurs échanges et d’ouvrir davantage la zone aux acheteurs venus de Banfora, de Bobo dioulasso, voire de la cote-d’Ivoire voisine. A terme, cette accessibilité contribuera non seulement à la prospérité des affaires des habitants mais aussi à amélioration de leurs conditions de vie à travers des revenus stables et un meilleur pouvoir d’achat.

Le président CVD, a salué la forte adhésion de la population à cette initiative communautaire, sans laquelle, le village serait difficile d’accès.

Bakary Badaye HEMA/AIB/Niangoloko.