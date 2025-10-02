BURKINA–AES–MEDIAS–COOPERATION

Communication stratégique : Les agences de presse de l’AES signent un protocole d’accord pour renforcer leur coopération

Ouagadougou, 2 oct. 2025 (AIB)-L’Agence d’information du Burkina (AIB), l’Agence malienne de presse et de publicité (AMAP) et l’Agence nigérienne de presse (ANP) ont signé, jeudi à Ouagadougou, un protocole d’accord de partenariat ainsi que deux accords bilatéraux, en vue de renforcer l’échange d’informations, de contenus et d’expertises dans l’espace de la Confédération des États du Sahel (AES). Les documents ont été paraphés en présence des trois ministres de la Communication de la Confédération.

La signature est intervenue en marge de la 14e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO), sous la coordination du ministère burkinabè en charge de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Le protocole multilatéral engage les trois agences à coopérer étroitement dans la production et le partage d’informations crédibles et adaptées aux réalités des peuples de l’AES. Par ailleurs, l’AIB a conclu des accords bilatéraux de coopération avec l’AMAP d’une part, et avec l’ANP d’autre part, afin de dynamiser les échanges de contenus éditoriaux et techniques.

Dans leurs interventions, les ministres de la Communication du Burkina Faso, du Mali Alhamdou Ag Ilyene et du Niger Adji Ali Salatou, ont salué une étape « historique et décisive dans la construction d’une coopération médiatique renforcée au service des peuples du Sahel.

Ils ont souligné que l’union des forces des agences nationales constitue un instrument stratégique pour faire face à la désinformation et affirmer un narratif propre aux pays de l’AES.

Pour le ministre en charge de la communication du Burkina Faso, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo les jalons pour une organisation formelle, un rêve longtemps nourri vient d’être posé.

« Unir nos forces pour faire barrage à la désinformation, affirmer notre propre narratif sur les réalités de nos peuples et offrir au monde un regard authentique sur nos sociétés », a-t-il soutenu.

Cette rencontre selon lui, est le symbole d’un réveil collectif, celui d’un espace sahélien qui prend son destin en main et qui refuse désormais de laisser d’autres parler et penser à sa place. Elle constitue le point de départ d’une aventure collective, porteuse d’espérance pour les générations actuelles et futures.

Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a indiqué qu’à travers la coopération éditoriale et technique qui a été scellé, les bases d’une transformation profonde des trois agences de presse sont posées.

D’après ces propos, cette transformation devra permettre de renforcer la production de contenus fiables, diversifiés et adaptés aux besoins des populations, moderniser les outils et plateformes pour répondre aux exigences du numérique et de l’instantanéité de l’information, développer des programmes de formation continue au profit des journalistes et techniciens et bâtir un réseau sahélien d’échange et de solidarité professionnelle.

« Cette dynamique va bien au-delà du simple partage d’informations. Elle traduit notre volonté politique de faire des agences de presse de l’AES les véritables bras armés de la souveraineté médiatique de nos nations », précisé le ministre Ouédraogo.

Les directeurs généraux, Séraphine Somé/Millogo (AIB), Alassane Souleymane (AMAP) et Delatou Malam Mamane (ANP), ont réaffirmé à cette occasion leur volonté commune de défendre la souveraineté informationnelle de leurs pays, de lutter contre la désinformation et de contribuer à la cohésion sociale et à la stabilité de la sous-région.

Les participants aux travaux ayant abouti à la signature du protocole ont plaidé pour la création, à terme, d’une Union confédérale des agences de presse de l’AES, en prélude à la mise en place d’une agence confédérale unique.

La signature de ces accords marque une avancée majeure dans la mise en place d’un cadre formel de coopération entre les agences de presse de l’AES, afin de mieux répondre aux défis informationnels et de renforcer la souveraineté médiatique des trois États.

En fin de journée, les deux responsables des agences maliennes et nigérienne ont visité l’AIB et échangé à bâtons rompus avec le personnel.

Agence d’information du Burkina

BAK/ATA