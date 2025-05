Commune de Ouagadougou : une avenue en hommage au Président John Jerry Rawlings

Au lendemain de l’inauguration du Mausolée dédié au Président Thomas Sankara et ses douze compagnons, la Commune de Ouagadougou a immortalisé un des fidèles amis du père de la Révolution burkinabè. Le 18 mai 2025, elle a baptisé du nom de l’ancien président du Ghana une avenue nouvellement aménagée dans l’arrondissement 05. La cérémonie, placée sous la présidence du Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, s’est déroulée en présence d’une délégation de la famille Rawlings et de nombreuses personnalités.

Longue de plus de deux kilomètres en deux fois deux voies séparées par un terre-plein central, l’avenue baptisée du nom de feu Président John Jerry Rawlings débute au nord par l’avenue Jean-Paul II et finit au sud par le boulevard Capitaine Isidore Noël Thomas Sankara.

C’est le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, qui a porté à l’assistance le mot du Premier ministre à l’occasion de cette cérémonie d’hommage. Il a salué la mémoire d’un grand combattant de l’émancipation de notre continent, un porte-voix du panafricanisme, un digne fils de l’Afrique, un grand ami du capitaine Thomas Sankara et du Burkina Faso.

« Dans notre histoire, nous reconnaissons à sa juste valeur les appuis multiformes et désintéressés que le Président Jerry John Rawlings a jadis apportés au Capitaine Thomas Isidore Noël Sankara père de la Révolution du Burkina Faso. Nous ne pouvons pas passer sous silence la disponibilité dont il a fait preuve en son temps pour la manifestation de la vérité lors de la procédure d’instruction du procès de l’assassinat du Président Sankara » a-t-il déclaré.

En fin de propos, le porte-parole du Gouvernement burkinabè a affirmé que « Pour notre pays où l’intégration et l’unité des peuples sont déjà une réalité dans le vécu quotidien, le baptême d’une avenue à la mémoire du Président John Jerry Rawlings se veut une invite à consolider tout ce qui unit nos deux peuples et à faire en sorte que les générations présentes et futures poursuivent notre objectif commun, celui de construire une Afrique unie et prospère. »

Présente à la cérémonie, Yaa Asantewaa Rawlings, fille de l’illustre disparu, a rappelé le grand estime et l’attachement que son défunt père a témoigné au Président Thomas Sankara jusqu’à sa disparition le 12 novembre 2020. Elle a affirmé que cet hommage du peuple burkinabè est une fierté pour toute sa famille et la Fondation Jerry John Rawlings.

En rappel, l’engagement dont a fait montre feu Président John Jerry Rawlings pour la réalisation du Mémorial Thomas Sankara est de notoriété publique. Il était au rang des officiels lors de la cérémonie de lancement du projet, le 02 octobre 2016 à la place de la Révolution.

DCRP/Primature

Agence d’Information du Burkina