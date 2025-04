Commune de Koubri : Plus de 5 000 000 FCFA mobilisés au profit du Fonds de Soutien Patriotique

Koubri, 12 avril 2025 (AIB)- La commune de Koubri a mobilisé samedi plus de 5 000 000 FCFA mobilisés au profit du Fonds de Soutien Patriotique, lors d’une conférence publique sur l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire.

Le Gouvernement du Burkina Faso dans le souci de promouvoir un développement participatif, inclusif et durable met en œuvre plusieurs actions à travers l’Initiative Présidentielle pour le Développement Communautaire.

Pour permettre aux populations de mieux cerner cette vision gouvernementale, la commune de Koubri a organisé le samedi 12 avril 2025 au profit des bureaux des Conseils Villageois de Développement (CVD) et des populations des 26 villages une conférence publique sur l’Initiative Présidentielle pour le Développement Communautaire.

Animée par le Chargé de mission Patrick GAMPINE, au compte du Bureau National des Grands Projets du Burkina, la communication a fait ressortir les trois composantes de l’IPDC à savoir la réalisation et réhabilitation d’infrastructures socio-économiques prioritaires, l’Amélioration du Cadre de Vie et la Préservation de l’Environnement et enfin, le Renforcement des Capacités des Communautés de base.

Le développement de ces composantes a permis aux participants de cerner davantage leurs rôles et responsabilités pour un changement de paradigme afin d’impliquer les communautés dans la prise en charge de leurs problématiques quotidiennes.

Aussi, le parrain Kiswindsida Toussaint OUEDRAOGO et le Patron Ragnang-newindé Isidore TIEMTORE, Conseiller Spécial du Président du Faso, chargé des questions de Bonne Gouvernance et de lutte contre la Corruption, représenté par son homologue en charge de l’Enseignement Supérieur et des questions de Santé, Pr Alfred OUEDRAOGO, ont appelé les populations à rester mobiliser autour des autorités étatiques et à se départir de toute forme de manipulation portée par les impérialistes sous le couvert du terrorisme et qui tentent de nous asservir et de nous maintenir indéfiniment dans les liens de l’esclavage.

Au cours de la conférence, une collecte de fonds a été organisée pour parachever le processus de contribution volontaire lancée en soutien à nos forces combattantes.

Au décompte, c’est la somme de cinq millions cent soixante mille deux cinquante (5 160 250) francs CFA qui ont été mobilisées au profit du Fonds de Soutien Patriotique.

Agence d’information du Burkina

Source : Délégation spéciale de la commune de Koubri