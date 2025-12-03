Commémoration du 11-Décembre 2025 : le Chef de l’État préside la cérémonie nationale de décorations

(Ouagadougou, 3 décembre 2025). Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’État, Grand Maître des Ordres burkinabè préside ce mercredi, la cérémonie nationale de décorations pour l’année 2025, entrant dans le cadre de la commémoration de l’Indépendance.

Près de 400 personnes sont décorées dans l’Ordre de l’Étalon et dans l’Ordre du Mérite burkinabè. Cette cérémonie solennelle est une reconnaissance de la Nation à ses valeureux fils et filles, qui se sont distingués par leur engagement et leur abnégation au travail.

Les récipiendaires, issus de toutes les couches socioprofessionnelles, reçoivent les félicitations du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Grand Maître des Ordres burkinabè.

Direction de la communication de la Présidence du Faso