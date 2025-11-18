Burkina-Culture-Tourisme-Promotion- Partenariat

Clôture de la RASPCT 2025 après deux jours de travaux avec les promoteurs culturels et touristiques

Ouahigouya, 18 nov. 2025 (AIB) – Le Secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Bètamou Fidèle Aymar Tamini, a clos la session 2025 de la Rencontre Administration-Secteur privé de la culture et du tourisme, mardi soir à Ouahigouya.

Représentant le ministre en charge des secteurs de la culture et du tourisme, M Tamini a mis fin à deux jours de travaux jugés « intenses » entre les cadres de l’Administration et les représentants des acteurs non étatiques du tourisme et de la culture et consacrés à la recherche de solutions pour booster le tourisme interne. La rencontre a connu deux communications, quatre panels et des ateliers sectoriels entre acteurs. 12 préoccupations pour les acteurs touristiques et 11 pour les promoteurs culturels ont été exposés et débattus en plus des interventions individuelles des participants.

Le Secrétaire général, Fidèle Tamini, assisté de la Directrice générale du Tourisme, Monique Ouédraogo/ Ilboudo et du Directeur général de la Culture et des Arts, Moctar Sanfo ont répondu aux doléances des acteurs.

Les échanges ont en outre permis d’abordé les difficultés majeures qui freinent l’essor des secteurs concernés et d’explorer les pistes d’action qui renforceront la culture et le tourisme dans leur rôle de transformateur social et économique du pays.

« Mon département reste engagé à vos cotés », a déclaré le Secrétaire général, citant son ministre.

« Nous ne menagerons aucun effort pour rester à votre écoute et vous accompagner dans la mesure des moyens mis à notre disposition afin que les actions engagées trouvent une traduction concrète sur le terrain », a ajouté M Tamini.

Il a invité chaque acteur devretour chez lui, à un engagement « collectif et constant » pour la réalisation de la vision du président du Faso et l’atteinte des objectifs du plan d’action pour la stabilité et le développement.

Le Secrétaire général de Yaadga, Pierre Claver Bancé, a salué le choix de sa région pour abriter cette session ainsi que la grande mobilisation, le choix du thème et la qualité des échanges.

La Rencontre Administration-Secteur privé de la culture et du tourisme s’est ouverte hier lundi sous le thème » Patrimoine culturel et promotion du tourisme interne: quelle synergie d’action entre acteurs pour le développement des secteurs de la culture et du tourisme »

Agence d’Information du Burkina