Le conclave 2025 en chiffres

Cité du Vatican, Saint-Siège

A partir de mercredi après-midi, les cardinaux se retrouveront en conclave dans la chapelle Sixtine au Vatican pour élire le successeur du pape François. Voici les chiffres à connaître sur ce processus ultra secret.

133 : le nombre record des cardinaux électeurs, âgés de moins de 80 ans, contre 115 aux deux derniers conclaves en 2005 et 2013. Cinquante-deux représentent l’Europe, 23 l’Asie, 17 l’Amérique du Sud ou centrale, 17 l’Afrique, 20 l’Amérique du Nord et quatre d’Océanie

69 : le nombre des pays représentés par les cardinaux électeurs, un record également, auxquels s’ajoute Jérusalem

70 ans et trois mois : la moyenne d’âge des électeurs. Le plus jeune est le cardinal ukrainien Mykola Bychok (45 ans), archevêque de Melbourne, et le plus âgé l’Espagnol Carlos Osoro Sierra (79 ans et 11 mois)

81,2% : le pourcentage des cardinaux électeurs nommés par François, qui participeront donc à leur premier conclave, leur nombre étant de 108. Vingt ont été créés par Benoît XVI et cinq par Jean-Paul II

17 : le nombre des cardinaux représentant l’Italie, le pays qui reste le plus représenté même si son poids a considérablement diminué (ils étaient 28 en 2013)

15 : le nombre des pays représentés pour la première fois dans un conclave, dont Haïti, le Cap-Vert, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Soudan du Sud

4 : le nombre des scrutins quotidiens (deux votes le matin, deux votes l’après-midi) jusqu’à ce qu’un pape soit élu

89 : le nombre des suffrages requis pour élire un pape, correspondant à la majorité des deux tiers

2 : le nombre des poêles où sont brûlés les bulletins de vote, un correspondant aux bulletins, l’autre à l’ajout de produits chimiques pour colorer la fumée en blanc ou noir, reliés à la même cheminée sur le toit de la chapelle

3 : le nombre des soutanes blanches, en trois tailles différentes, prêtes dans la « Chambre des larmes » attenante à la chapelle Sixtine, où s’habillera le pape élu

2 : le nombre de jours qu’ont duré les deux derniers conclaves, en 2005 pour l’élection de Benoît XVI et en 2013 pour François

