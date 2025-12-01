Burkina/Boulgou-Cohésion-Sociale

Cinkansé : Les jeunes leaders consolident la cohésion sociale entre populations hôtes et PDI

Cinkansé, 30 nov. 2025 (AIB) – Les Journées de promotion de la cohésion sociale et du vivre-ensemble, organisées par les jeunes leaders de la commune de Yargatenga en collaboration avec le projet BRICS, se sont poursuivies le samedi 29 novembre 2025 dans l’enceinte de l’école ‘’C’’ de Cinkansé.

Placée sous le signe du dialogue communautaire, cette deuxième édition des Journée de promotion de la cohésion sociale et du vivre-ensemble a permis de renforcer les liens entre populations hôtes et personnes déplacées internes (PDI) dans un contexte de défis sécuritaire et de tensions sociales.

La rencontre de ce deuxième jour avait pour objectif de créer un cadre d’échanges directs entre les différentes composantes de la communauté. Selon les organisateurs, l’initiative vise à promouvoir la solidarité, le vivre-ensemble, l’acceptation mutuelle et l’harmonie sociale, sans distinction d’origine, d’ethnie ou de religion.

Le dialogue communautaire a réuni des leaders coutumiers, religieux, des représentants des PDI ainsi que des membres des populations hôtes. Ensemble, ils ont discuté des mécanismes locaux de prévention des conflits, de collaboration et de cohabitation pacifique.

« On ne peut pas avoir la cohésion sociale sans se parler. C’est pourquoi nous, jeunes leaders de la commune de Yargatenga, sommes ici ce matin pour échanger et partager des expériences sur le vivre-ensemble entre les différentes communautés ethniques, religieuses et les PDI », a déclaré M. Diessongo Yahaya, président des jeunes leaders de la commune.

Pour lui, le vivre-ensemble constitue un levier important pour la stabilité et le développement de la société. Il a invité les fils et filles de la commune à renforcer la collaboration afin de lutter contre les menaces pesant sur la paix.

Les participants ont unanimement salué la tenue de cette journée d’échanges qui, selon eux, contribue à consolider la cohésion sociale et à favoriser une meilleure intégration des PDI au sein de la communauté. Ils ont apprécié la liberté d’expression accordée à tous, ainsi que la qualité des interventions visant à prévenir les incompréhensions et à renforcer les mécanismes de confiance mutuelle.

M. Diessongo a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance aux autorités locales, au projet BRICS ainsi qu’à la Fondation PATRIP, partenaire financier de l’activité. Il a souligné que cette initiative constitue une réponse concrète aux défis de coexistence pacifique dans une zone fortement impactée par les déplacements de populations.

Tenues du 28 au 29 novembre à Cinkansé, les Journées de promotion de la cohésion sociale et du vivre-ensemble ont permis de rassembler populations hôtes et Personnes déplacées Internes autour d’un même idéal, la paix et l’unité. À travers le dialogue et la concertation, les jeunes leaders de Yargatenga et leurs partenaires ont contribué à renforcer la résilience sociale et à encourager une cohabitation harmonieuse au sein de la commune.

Les participants repartent convaincus que seul un engagement collectif permettra de préserver la stabilité et de bâtir une communauté solidaire face aux défis actuels.

Agence D’information du Burkina

SK-dnk