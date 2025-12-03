Cinkancé : L’équipe songtaaba du Togo domine le JFCC de cinkancé par le score de 1 but 0. 

Koulpelogo/Cinkance-Clôture-Activités-Cohésion-Sociale



Cinkance 2 déc. 2025 (AIB) – Les activités de promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans la commune de Yargatenga province du Koulpelogo ont pris fin le 29 novembre 2025 à Cinkance avec l’organisation d’un match de gala opposant l’équipe songtaaba venu du Togo à celle de jeunesse football club de Cinkancé.

Initié par les jeunes leaders de la commune de Yargatenga en collaboration avec le projet bâtir et reconstruire les infrastructures de la cohésion sociale, la rencontre sportive a pour objectif de renforcer la solidarité entre les communautés frontalière du Burkina et du Togo.

Au terme d’un match de gala disputé sur le terrain de l’AS Douanes de Cinkancé, l’équipe songtaaba de Cinkancé du Togo s’est imposée face à JFCC par le score de 1 but à 0.

Le coup d’envoi a été donné en présence de nombreux supporters venus de deux pays frère.

A l’issue du match les deux équipes ont été récompensées. Celle victorieuse a reçu un jeu de maillot 1 ballon et une enveloppe de 25000 FCFA. Même pour la deuxième équipe.

Selon les organisateurs, le match de gala vise à consolider la fraternité, le vivre ensemble, le rapprochement des communautés vivant de part et d’autre de la frontière. Le représentant du conseil danois pour les réfugiés, Boukari Ouédraogo, a exprimé sa satisfaction pour la réussite de l’activité. Il a salué l’esprit de fair-play affiché par les joueurs et a remercié les autorités les partenaires et l’ensemble des communautés. Selon lui, il n’y a ni vainqueur ni vaincu. C’est une victoire de la fraternité.

Agence d’information du Burkina

