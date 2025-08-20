CHUR de Ouahigouya : Des agents méritants récompensés lors de la 2e édition du prix de l’excellence

Ouahigouya, 19 Août 2025 (AIB)- Pour la deuxième fois consécutive, les efforts de plusieurs agents du Centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya (CHUR) sont reconnus et récompensés à l’ocassion de la 2e édition du prix de l’excellence organisée mardi à Ouahigouya. La cérémonie de remise de prix a été présidée par le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou.

Toujours engagés à offrir des services de santé de qualité aux populations, tel est le leitmotiv de ces femmes et hommes de santé qui officient au CHUR de Ouahigouya.

Pour le premier responsable du CHUR de Ouahigouya, Simplice Eric Bonkoungou, cette journée est une occasion de magnifier le personnel pour son ardeur et son abnégation au travail au cours de l’année 2024. Il leur a également adressé des encouragements afin de renforcer leur motivation dans l’exercice de leurs activités.

Selon le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, cette journée met à l’honneur l’excellence des pratiques médicales et paramédicales. Elle célèbre aussi l’engagement indéfectible des équipes dans la défense de la santé des populations.

Il a par ailleurs salué la rigueur scientifique, la passion pour les soins ainsi que l’intégrité professionnelle qui caractérisent le personnel du CHUR de Ouahigouya.

Le représentant du ministre de l’Economie et des Finances, Sayouba Sawadogo, a pour sa part souligné que la reconnaissance des récipiendaires du jour est le résultat d’un investissement constant, d’un engagement sincère et d’un amour profond du métier de ceux-ci.

Des attestations de reconnaissance, ainsi que des dons en espèces et en nature, ont été remis aux agents en activité, aux retraités et aux partenaires du CHUR.

Agence d’Information du Burkina.

