CHR de Dédougou : Une équipe médicale extrait un kyste ovarien de 14 kg chez une patiente de 26 ans

Ouagadougou, 13 août 2025 (AIB) – Le Centre hospitalier régional (CHR) de Dédougou a réalisé, dimanche 27 juillet 2025, une intervention chirurgicale exceptionnelle ayant permis d’extraire un kyste ovarien de 14 kg chez une femme de 26 ans, a appris l’AIB auprès du service communication et des relations publique du CHR.

Selon les informations recueillies, la patiente, originaire d’un village proche, avait constaté une aménorrhée de plusieurs mois et pensait être enceinte.

Après une première consultation au CSPS de sa localité, la sage-femme l’avait informée qu’il ne s’agissait pas d’une grossesse, mais d’un problème médical.

La jeune femme, doutant du diagnostic, n’a pas poursuivi les investigations. Dix mois plus tard, l’absence d’accouchement et l’augmentation anormale du volume abdominal ont alerté ses proches.

Référée au CHR de Dédougou, elle a été examinée par le Dr Zakaria BARA, gynécologue-obstétricien, qui a diagnostiqué un kyste ovarien gauche de 450 x 380 mm.

Grâce à la réactivité et au professionnalisme de l’équipe médicale, un kyste de 14 kg a pu être retiré avec succès au terme d’une opération chirurgicale d’une durée de 1 heure et 49 minutes.

Par cette opération, le CHR de Dédougou confirme une fois de plus son rôle de centre de référence dans la prise en charge des cas complexes, sauvant des vies grâce à l’engagement et au professionnalisme de son personnel

Agence d’information du Burkina