Chine : L’île de Gulangyu, un site touristique très fréquenté

Xiamen (Sud-Est de la Chine), 19 août 2025 (AIB) – L’île de Gulangyu, située dans la ville de Xiamen, constitue un pôle d’attractivité touristique exceptionnel en raison de son relief.

L’accès à l’île se fait uniquement par bateau. Sur place, aucun engin motorisé n’est autorisé, ce qui permet au site de conserver son aspect naturel.

L’UNESCO a inscrit cette île au patrimoine culturel mondial.

Riche de multiples facettes touristiques allant de la gastronomie à la musique, en passant par ses immenses roches taillées servant de piliers pour des ponts naturels, ou encore par sa salle des pianos offrant une vue panoramique sur la cité de Xiamen, Gulangyu captive ses visiteurs.

Le sommet du rocher, situé à une altitude de 100 m, avec ses pistes tracées à même la pierre, offre un panorama unique sur les immeubles qui s’étendent à perte de vue dans cette ville côtière chinoise, porte d’ouverture du pays sur l’extérieur.

Ce travail ingénieux dans la roche traduit une parfaite maîtrise des ouvrages artistiques et témoigne une fois de plus de la capacité de l’homme à dompter la nature dans une zone pourtant difficile d’accès sans moyens technologiques avancés.

La visite de ce site touristique s’inscrit dans le cadre du séminaire de partage d’expériences entre les hommes de médias burkinabè et leurs homologues chinois, fruit de la coopération bilatérale entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso, relancée depuis 2015.

Agence d’Information du Burkina (AIB)