Chine/Cinéma : Plus de 5 300 œuvres en lice pour le Panda d’or à Chengdu

Ouagadougou, 12 sept. 2025 (AIB)- La ville de Chengdu, dans la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine), accueille du 12 au 13 septembre 2025 la 2e édition du Festival du film Panda d’or, qui a enregistré 5 343 œuvres issues de 126 pays et régions.

27 récompenses seront décernées par le jury dans quatre catégories principales à savoir film, série télévisée, documentaire et animation. Les prix du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénariste figurent parmi les distinctions les plus attendues.

Le festival connaît une forte participation internationale, avec 3 910 œuvres étrangères soumises à la compétition. Cet engouement confirme le rayonnement croissant du Panda d’or sur la scène cinématographique mondiale.

Créé pour favoriser le dialogue culturel et promouvoir la diversité des expressions artistiques, l’événement constitue une plateforme unique de rencontre entre créateurs, professionnels du cinéma et grand public.

Agence d’information du Burkina

Bak/ata