Chantier de la mosquée régionale de Tenkodogo : le ministre Sana appelle au sérieux et à la transparence

Tenkodogo, 25 octobre 2025 (AIB)-Le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, a exigé samedi la rigueur et la transparence dans la construction de la future mosquée régionale de Tenkodogo, dont le financement, estimé à 2 milliards 108 millions de FCFA, repose sur les contributions des fidèles et des bonnes volontés.

Le ministre de la Sécurité a présidé la cérémonie de pose de la première pierre de la future grande mosquée de la région du Nakambé. Il s’agit d’une infrastructure moderne de type R+3, construite sur un terrain de 4 168 mètres carrés pouvant accueillir 3 450 fidèles.

Aux côtés du ministre Sana figuraient plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem Pooda, et le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba.

La cérémonie a également enregistré la présence de Sa Majesté le Naaba Guiguimpolé, Dima de Zoungrantenga, roi de Tenkodogo, du président de la Communauté musulmane du Burkina Faso, El Hadj Moussa Koanda, parrain de l’activité, ainsi que du co-parrain Fasnéwendé Minoungou, dit Prince Akim.

Selon le président du comité d’organisation, El Hadj Sana Kabirou, le projet répond à la nécessité de remplacer l’ancienne mosquée régionale, érigée en 1957, devenue vétuste et trop exiguë pour la communauté musulmane. Le coût global des travaux est estimé à plus de 2 milliards 108 millions de francs CFA.

Il a précisé que le financement sera essentiellement assuré par les contributions volontaires des fidèles et des bonnes volontés, dans un esprit de solidarité communautaire.

« Nous voulons offrir un cadre digne et fonctionnel aux fidèles pour l’accomplissement de leurs prières », a-t-il affirmé.

Dans son allocution, le ministre de la Sécurité a salué la forte mobilisation populaire autour du projet. Des jeunes, des femmes et des personnes âgées ont déjà contribué financièrement, a-t-il rappelé, illustrant l’importance de l’initiative.

Cependant, Mahamoudou Sana a insisté sur la rigueur nécessaire dans la gestion des fonds mobilisés :

« Ce sont des citoyens qui donnent 100 francs, 200 francs ou 300 francs pour la réalisation de cette œuvre. Ceux qui vont gérer ces contributions doivent faire preuve de transparence et de sincérité. »

Le ministre a indiqué avoir demandé au gouverneur la liste des membres du comité de gestion afin de renforcer le suivi administratif et financier.

« Si le travail est bien fait, nous reviendrons vous encourager, mais si ce n’est pas le cas, des comptes seront exigés », a-t-il prévenu.

Mahamoudou Sana a également mis en garde l’entreprise de construction contre toute recherche de bénéfice excessif sur ce chantier :

« C’est une mosquée, un lieu de foi, de paix et de cohésion sociale. Toute démarche purement lucrative est à proscrire. »

Il a par ailleurs exhorté les forces de défense et de sécurité présentes à s’impliquer dans le contrôle régulier de l’évolution des travaux.

Le président de la Communauté musulmane du Burkina Faso, El Hadj Moussa Koanda, a exprimé sa gratitude aux initiateurs et aux autorités pour leur soutien. Il a lancé un appel à la poursuite de la mobilisation afin de mener le projet à son terme :

« Ce chantier est celui de toutes les communautés. Seule notre solidarité permettra son aboutissement. »

Agence d’Information du Burkina

SM/ata