Changement climatique : Le CILSS outille des acteurs sur l’approche villages Climato-intelligents à Ouagadougou

Ouagadougou, 29 sept. 2025(AIB)-Le Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) à travers Institut du Sahel a organisé lundi à dans la capitale burkinabè, un atelier de formation de ses partenaires sur l’approche villages Climato-intelligents pour renforcer la sécurité alimentaire.

Pour améliorer la résilience et la sécurité alimentaire dans la zone sahélienne l’Institut du Sahel du CILSS mise sur l’approche villages climato-intelligents, un concept destiné à rendre plus concrète l’action climatique dans le domaine agricole.

Selon le Directeur général de l’Institut du Sahel (INSA), Dr Hubert N’Djafa Ouaga, l’atelier vise à permettre aux participants de s’approprier l’approche afin de la reproduire dans leurs projets nationaux, notamment dans le cadre du programme Projet 2 du Programme de renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS).

Il a insisté sur le rôle des participants comme relais pour créer une masse critique dans leurs pays, tout en diffusant les nouvelles avancées scientifiques à travers cette approche.

« On parle beaucoup de lutte contre le changement climatique, mais souvent les acteurs n’ont pas les outils pour agir efficacement sur le terrain. L’approche du village climato-intelligent vient combler ce vide », a expliqué Robert Zougmoré, le directeur du programme AICCRA (Accelering Impacts of CGIAIR Climate Research for Africra).

Cette approche réunit plusieurs parties prenantes dont des chercheurs, des services de vulgarisation, des communautés locales et des institutions afin de tester et d’adapter les meilleures pratiques agricoles d’atténuation et d’adaptation au climat, tout en veillant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, a indiqué le directeur.

« Dans la zone sahélienne, l’une des plus touchées au monde par les effets du climat alors qu’elle contribue le moins aux émissions, cette méthode vise à améliorer durablement la productivité agricole, créer des revenus, offrir des emplois aux jeunes et renforcer l’autonomie des communautés », a-t-il poursuivi.

Créé en 1973 par six pays, la CILSS s’est donné pour mission d’apporter des solutions innovantes à la variabilité climatique. L’approche villages climato-intelligents s’inscrit dans cette vision de faire de l’organisation un levier de développement endogène des pays membres.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata