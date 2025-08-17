FOOT-BFA-MAD-TAN-AFR-SPORT-CAF-CHAN2024

CHAN2024: les Etalons A’ terminent la compétition sur une défaite face aux Baréas (1-2)

Zanzibar, 16 août 2025 (AIB)-Les Etalons A’ du Burkina Faso ont terminé le 8e Championnat d’Afrique des nations (CHAN KE-TZ-UG 2024) sur une défaite face aux Baréas de Madagascar (1-2) au Amaan Stadium de Zanzibar aux termes d’un match âprement disputé, comptant pour la 4e et dernière journée des matchs de poule dans le groupe B.

L’équipe de coach Issa Balboné avait pourtant promis la veille en conférence de presse, livrer une copie propre face aux athlétiques Malgaches, pour l’honneur pour le pays. Le technicien burkinabè fait un turn-over et aligne son équipe bis. Un dispositif de 4-4-2 est proposé.

La système ne fonctionnera pas puisque dès l’entame de la partie, les Etalons ont été cueillis à froid par une frappe imparable de Fenohasina Gilles Razafimaro dès la 6e. Les protégers de Balboné se réorganisent et déroulent mieux le ballon. Le rythme est infernal et Souleymane Sangaré réceptionne un centre de Hadalou Sagnè venu du côté droit pour l’égalisation (26e). Les deux équipes vont donc à la pause dos à dos (1-1).

A la reprise ce sont les Bareas qui sont plus entreprenants, à l’idée qu’une courte victoire les suffirait pour accéder en quart de finale du CHAN au dépend de la Mauritanie. Ils poussent et obtiennent un penalty, checké et confirmé par la VAR. Nomena Rafanomezantsoa s’exécute et porte le score à 2-1 pour son équipe (58e).

La messe est dite et les Etalons courbent l’échine pour la 3e fois dans ce tournoi. Pour la 4e fois le Burkina Faso ne franchira pas le premier tour de CHAN.

« Aujourd’hui nous sortons d’un match particulier. J’ai reconnu mes poulains. On joue un bon football malheureusement on tombe sur une équipe de Madagascar qui voulait survivre. Ils ont bien joué leur coup et je leur souhaite bonne suite », s’est exprimé Issa Balboné à la fin du match.

Selon le coach malgache Romuald Felix Rakotondrabé qui a dû remonter le moral de ses joueurs, après 1 point récolté sur 6 possible en début de compétition, les joueurs ont eu du caractère et ils sont à féliciter. Dans la poule B donc la Tanzanie et le Madagascar passent le premier tour tandis que le Burkina Faso et la Mauritanie sont récalés.

Le CHAN 2024 reporté à 2025 se disputer du 2 au 30 août au Kenya, Tanzanie et Ouganda.

Fiche technique du match Burkina Faso # Madagascar

Samedi 16 août 2025, Amaan Stadium de Zanzibar (Tanzanie)

4e et dernier match de la poule B

Pelouse: bonne

Temps: doux

Spectateurs: 1500 environ

Arbitres: Houssam Benyahia (Algérie), assité de Omer Hamid Mohamed (Soudan) et de Wael Hannachi (Tunisie)

Arbitres VAR: Lahlou Benbraham (Algérie), assisté de Fatiha Jermouni (Maroc)

Avertissements:

Burkina Faso: Hadalou Sagnè (57e)

Madagascar: Fenohasina Gilles Razafimahatana (65e)

Exclusions:

Burkina Faso: Néant

Madagascar: Néant

Buts:

Burkina Faso : Souleymane Sangaré (26e)

Madagascar: Fenohasina Gilles Razafimaro (6e), Nomena Rafanomezantsoa (pen 58e)

Les équipes

Burkina Faso: Moussa Traoré-Christophe Ouattara, Moumouni Diallo, Hanaby Sagnè-Franck Tologo (cap), San Ulrich Barro (puis Papus Ouattara, 74e), Aliou Adjibadé Chitou (puis Abdoul Baguian, 86e), Ousmane Siry (puis damassi Konaté, 43e)-Atiou Lougoutiogué (puis Tertius Bagré, 86e), Souleymane Sangaré, Yves Koutiama. Coach: Issa Balboné (BFA)

Madagascar : Ramandimbisoa Lalain’Arinjaka Michel-Rijaniaina Nicolas Randriamanampisoa, Heriniaina Toky Randrianirina (puis Andy rakotondrajoa, 63e), Nantenaina Elysée Randriamanampisco (cap), Nomena Rafanomezantsoa, Harison Patrick Randriamanantena, Mamisoa Rakotoson (puis Hajatiana Ratsimbazafi, 83e)-Fenohasina Gilles Razafimahatana, Nantenaina Mika Razafimaro (puis Toky Rakotondraibé, 63e), Jean Luc Ranaivoson (puis Rayan Hery, 34e). Coach: Romuald Felix Rakotondrabé (MAD)

Agence d’information du Burkina

as/ata