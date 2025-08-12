FOOT-BFA-MTN-AFR-SPORT-CAF-CHAN2024

CHAN KE-TZ-UG 2024 : Mauritanie # Burkina Faso : les Étalons A’ veulent écrire les plus belles pages de leur football

Dar-es-Salaam, 12 août 2025 (AIB)-Les Étalons A’ du Burkina Faso veulent écrire les plus belles pages du football burkinabè face à leurs homologues, les Mourabitounes de la Mauritanie, qu’ils affrontent demain en match de poule B du CHAN, au Benjamin Mkapa Stadium de Dar-es-Salaam (Tanzanie), dans un duel ouest-africain à fort enjeu.

C’est au cours de la conférence de presse d’avant-match Mauritanie # Burkina Faso, tenue au stade Benjamin Mkapa, que les entraîneurs et leurs capitaines se sont exprimés en amont de cette rencontre.

« Chaque match est crucial pour nous et nous restons concentrés. Nous sommes en train d’écrire les plus belles pages de notre histoire. Nous ne devons pas passer à côté de notre match », a déclaré le capitaine des Étalons A’, Patrick Malo.

Pour lui, « nous devons penser à la situation que traverse notre pays et encourager les soldats qui nous défendent ».

De son côté, le sélectionneur Issa Balboné, qui misera sur la forme du moment de chaque joueur pour composer son onze de départ, a affirmé : « Tous les joueurs peuvent défendre les couleurs du Burkina Faso. On va se battre pour rester le plus longtemps possible dans la compétition. Le Burkina Faso a une équipe solide et nous allons faire honneur au peuple. »

Mauritanie # Burkina Faso, une finale dans le groupe B

Le sélectionneur mauritanien des locaux, Aritz Lopez Garaï, considère ce match comme « le plus grand choc du groupe B ». « Ce match est comme une finale et nous sommes prêts. Tactiquement, nous sommes au point », a-t-il assuré.

Selon lui, pour affronter une équipe comme le Burkina Faso, qui est « une équipe forte », il faut d’abord « examiner l’état physique du groupe ».

Le capitaine des Mourabitounes, Mohamed, s’est dit confiant quant à un bon résultat de son équipe demain.

Deux matchs sont au programme demain dans ce groupe B : Madagascar contre la Centrafrique, et Mauritanie contre Burkina Faso, tandis que la Tanzanie sera exemptée.

Dans ce groupe B à cinq équipes, la Tanzanie (9 points – 1 match) est leader, suivie de la Mauritanie (4 points – 1 match), du Burkina Faso (3 points – 2 matchs), de Madagascar (1 point – 2 matchs) et de la Centrafrique (0 point – 2 matchs).

Le CHAN KE-TZ-UG 2024, reporté à 2025, se joue du 2 au 30 août dans trois pays : le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

Agence d’information du Burkina

