CHAN KE-TZ-UG 2024 : Mauritanie # Burkina Faso – Les Étalons A’ à une victoire de la qualification en quarts

Dar-Es-Salaam, 9 août 2025 (AIB) -Face aux Mourabitounes de la Mauritanie, le 13 août prochain au stade Benjamin Mkapa de Dar-Es-Salaam, dans le groupe B, les Étalons A’ du Burkina Faso auront leur destin en main : une victoire leur suffira pour accéder aux quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2024).

Après la victoire, hier, de la Tanzanie devant Madagascar (2-1) et celle de la Mauritanie face à la Centrafrique (1-0), la situation est devenue favorable au Burkina Faso qui devra, coûte que coûte, s’imposer le 13 août afin de décrocher le seul ticket restant des quarts de finale dans le groupe B, la Tanzanie étant déjà assurée de terminer première de la poule.

Les Étalons se sont donc remis au travail pour peaufiner les différentes stratégies possibles afin de venir à bout, mercredi, de leurs adversaires mauritaniens. Après leur large succès, mardi dernier, face aux Fauves du Bas-Oubangui de la Centrafrique (4-2), ils espèrent une qualification historique pour les quarts de finale d’un CHAN.

Le coach adjoint des locaux burkinabè, Pierre Bazié, rassure : « L’équipe se sent de mieux en mieux après le 2e match, mais il y a des points à améliorer. On manque un peu de constance dans notre pressing. Sur la réaction défensive également, il y a un peu de retard dans le groupe. »

Pour lui, « la Mauritanie est une bonne formation. C’est l’équipe la mieux organisée sur le plan tactique dans ce groupe B. Ces compétitions se gagnent avec beaucoup de renseignement et on va répondre présent. Côté fraîcheur physique, on a Wilfried Dah (préparateur physique des Étalons) qui fait un travail formidable. Avec lui, on ne craint rien sur le plan physique. »

Côté infirmerie, le docteur Evariste Bakoné, médecin responsable de la “team santé” des Étalons, rassure également : « De façon générale, sur le plan sanitaire, l’équipe se porte très bien. On va aborder les deux derniers matchs avec beaucoup de positivité. Il y a juste un joueur qui a eu un léger coup au pied gauche. C’est juste une contusion et je pense que nous allons le récupérer d’ici peu. D’ici demain ou après-demain, il sera prêt. »

Il ajoute : « On sait précisément quoi faire pour que les jeunes ne soient pas désadaptés sur le plan musculaire et sur le plan de la capacité physique de fond pour les deux derniers matchs. »

Le latéral droit des Étalons A’, Hadalou Sagnè, un des plus expérimentés du groupe, confirme : « Actuellement, l’équipe vit bien. On voit une cohésion sociale entre nous. Ici, on joue au nom du pays et on a banni l’individualisme. On vit ensemble et on cherche à être le plus soudés possible pour faire une bonne compétition. Contre la Mauritanie, on va essayer de miser sur la bonne carte pour obtenir la qualification. »

Dans ce groupe B, pour l’instant, seule la Tanzanie a réalisé un sans-faute, avec trois matchs pour autant de victoires. Elle occupe donc la première place avec 9 points (-1 match), suivie de la Mauritanie (4 points, -1 match), du Burkina Faso (3 points, -2 matchs), de Madagascar (1 point, -2 matchs) et de la Centrafrique, lanterne rouge (0 point, -2 matchs).

Le CHAN 2024, reporté en 2025, se dispute du 2 au 30 août dans trois pays : le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.

Agence d’Information du Burkina

