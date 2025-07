CHAN 2024 : Les forces et les faiblesses des Barea A’ de Madagascar

Ouagadougou, 30 juil. 2025 (AIB)-Les Barea A’ de Madagascar sont logés dans le groupe B du Burkina Faso et nourrissent de grandes ambitions dans ce 8e Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football. Découvrez un résumé des forces et des faiblesses de cette équipe qui est à sa deuxième participation dans cette compétition continentale.

Forces

Logée dans le groupe B du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024, l’équipe A’ de Madagascar aborde cette compétition avec une certaine crédibilité acquise lors de la dernière édition, où elle avait terminé à une brillante troisième place. Les Barea A’ peuvent compter sur une ossature solide composée de joueurs locaux aguerris, majoritairement issus de clubs comme Fosa Juniors, CNaPS Sport ou encore Elgeco Plus.

L’un de leurs atouts majeurs réside dans leur jeu fluide et technique, avec une circulation de balle rapide, une bonne lecture du jeu, et des phases de transition bien travaillées. Leur capacité à évoluer en bloc compact et à créer des décalages en zone offensive pourrait en faire un adversaire redoutable.

Faiblesses

Cependant, les faiblesses structurelles de cette sélection malgache pourraient vite être mises à nu face à des formations plus physiques ou mieux organisées tactiquement. La ligne défensive, bien qu’expérimentée, montre encore des signes de fébrilité notamment dans la gestion du pressing adverse et des duels aériens.

De plus, le manque d’un véritable finisseur devant le but continue de peser sur leur efficacité offensive. Si le jeu est souvent bien construit, le dernier geste fait parfois défaut, ce qui les empêche de concrétiser leur domination territoriale.

Avec un effectif homogène mais une profondeur de banc limitée, les Barea A’ devront faire preuve d’une grande rigueur sur l’ensemble de la compétition. Leur parcours dans ce groupe B passera nécessairement par une gestion intelligente des temps forts et faibles des matchs.

Dotée d’un fort potentiel et d’une identité de jeu affirmée, Madagascar a les moyens de franchir le premier tour, à condition de corriger ses erreurs récurrentes. Une fois encore, l’équipe malgache est attendue comme l’un des outsiders les plus séduisants de ce CHAN.

Agence d’information du Burkina

