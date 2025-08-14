CHAN 2024: les Etalons A’ sont arrivés à Zanzibar pour le 4e match

Dar-Es-Salaam, 14 août 2025 (AIB)-Les Etalons A’ du Burkina Faso sont bien arrivés à Zanzibar jeudi pour leur 4e et dernier match du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) contre les Bareas A’ de Madagascar.

Arrivés cet après-midi du jeudi 14 août 2025 à Zanzibar, les Etalons A’ ont pris leur quartier dans un hôtel huppé de de cet archipel situé dans l’Oéan indien, le temps de faire une acclimatation et reprendre le chemin des entrainements.

Demain l’équipe fera un léger entrainement avant le jour J pour le match d’honneur contre le Madagascar. Le seul ticket restant du groupe B se disputer entre la Mauritanie (7 points+1) et le Madagascar (4 points+1 et un match en retard), la Tanzanie ayant décroché le 1er ticket et le Burkina ayant été stoppé par sa défaite contre les Mourabitounes.

