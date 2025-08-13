FOOT-BFA-MTN-AFR-SPORT-CAF-CHAN2024

CHAN 2024: les Etalons A’ encore éliminés de la compétition

Dar-Es-Salaam, 13 août 2025 (AIB)-Les Etalons A’ du Burkina Faso sont éliminés du 8e Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football après leur défaite 1-0 mercredi au stade Benjamin Mkapa de Dar-Es-Salaam (Tanzanie) devant les Mourabitounes de la Mauritanie, dans le groupe B, a constaté l’AIB.

Les Etalons A’ jouaient leur 3e match de survie dans ce groupe B à 5, dominé par les Taifa Star de la Tanzanie. Un seul ticket était en jeu pour trois équipes (Burkina, Madagascar et Mauritanie) dans la poule, après la qualification en quart de finale de la Tanzanie sur ses terres.

Malgré son match en moins, le Burkina Faso n’est plus en course. Les Baréas de Madagascar se sont imposés face à la Centrafrique (2-0) et se sont remis dans la course. Avec 4 points, si l’équipe malgache bat le Burkina Faso samedi prochain elle s’ouvrira les portes des quarts de finale avec 7 points comme la Mauritanie qui a joué son dernier match ce soir.

L’équipe du Burkina Faso qui avait timidement démarré son match, s’est compliqué la tâche avec l’expulsion d’Abdoulaye Touré avant la pause (41e). Un carton rouge sévère jugé par la VAR. Le jeu des Burkinabè s’est désarticulé par la suite avec de mauvaises transitions de balles et un manque de compréhension dans la dernière passe.

Les poulains de Issa Balboné sont timidement entrés dans le match mais ont réussi quelques incursions dans le camp adverse sans pouvoir inquiéter le gardien des Mourabitounes. Quelques déchets techniques de la part des joueurs.

A la seconde période l’équipe burkinabè a bien entamé la partie mais à 10 contre 11, l’équation était plus difficile à résoudre, malgré l’apport du banc de touche. La Mauritanie tactiquement bien en place, a géré le match avec quelques incursions de El Mami Tetah qui auraient pu faire mouche si le gardien burkinabè Ladji Sanou ne veillait pas au grin. Dans la contre-attaque qui a suivi, Abdoul Baguian aurait aussi pu égaliser si sa tête avait été bien appuyée (78e).

Les Etalons A’ du Burkina Faso joueront leur 4e et dernier match pour l’honneur le samedi 16 août prochain à Zanzibar face aux Baréas de Madagascar pendant que les Taifa Star de la Tanzanie seront face aux Fauves du Bas-Oubangui de la Centrafrique à Dar-Es-Salaam.

Dans ce groupe B, la Tanzanie occupe la première place avec 9 points (+4), suivi de la Mauritanie avec 7 points (+1), du Madagascar (4 points+1), du Burkina Faso (3 points-1) et de la Centrafrique (0 point-5). Pour la 4e fois les Etalons manquent de franchir le premier tour de CHAN.

Le CHAN Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024 reporté à 2025, se joue du 2 au 30 août.

Fiche technique du match Mauritanie # Burkina Faso

Mercredi 13 août 2025, stade Benjamin Mkapa de Dar-Es-Salaam (Tanzanie)

Match de poule B

Pelouse: bonne

Temps: doux

Spectateurs: 1000 environ

Arbitres: Jelly Alfred (Afrique du sud), assité de Kegakologetswe Lucky (Botswana), et de Abdoul Aziz Bollel Jawo (Gambie)

Arbitres VAR: Mahmoud Ashor (Egypte), assisté de Abdalaziz Yasir Ahmed Abdalaziz (Soudan)

Avertissements:

Mauritanie: Alassane Diop (58e)

Burkina Faso: Patrick Malo (31e), Abdoulaye Touré (41e), Yves Koutiama (60e), Moumouni Diallo (65e), Nasser Papus Ouattara (89e)

Exclusions:

Mauritanie :

Burkina Faso : Abdoulaye Touré (41e)

Buts:

Burkina Faso : néant

Mauritanie : Alassane Diop (58e)

Les équipes

Mauritanie: Abderrahmane Sarr-Mohamed Ramdane Zweide (puis Mohamed Diop, 68e), Demine Saleck, Nouh Mohamed El Abd, Soukrana M’Haimid-Alassane Diop (puis El Hacen El Id, 68e), Abdallalhi Mahmoud, Mohamed Said- El Mami Tetah (puis Mohamed El Kheir Faraji, 80e), Moulaye Ahmed Khalil (cap, puis Hamady N’Diaye, 75e), Ahmed Ahmed. Coach: Lopez Garay Aritz.

Burkina Faso: Ladji Sanou-Walid Guira, Abass Guiro, Patrick Malo (cap), Kalifa Nikiéma (puis Moumouni Diallo, 45e)-Abdoulaye Touré, Tertius Bagré, Ousmane Sirri (puis Aliou Adjibadé Chitou, 78eà)-Abdoul Karim Baguian, Nasser Papus Ouattara (puis Souleymane Sangaré, 90+2), Abdel Kaboré (puis Yves Koutiama, 45e). Coach: Issa Balboné

Agence d’information du Burkina

as/ata