CHAN 2024 : les atouts et les limites des Mourabitounes A’

Ouagadougou, 24 juil. 2024 (AIB)-La sélection locale de la Mauritanie, les Mourabitounes A’, s’apprête à disputer le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024 avec de réelles ambitions dans un groupe B composé du Burkina Faso, de la Centrafrique, du Madagascar et de la Tanzanie, pays co-organisateur. Forces et faiblesses de l’équipe mauritanienne.

Forces

Forte de trois participations déjà (2014, 2018 et 2022), cette équipe des Mourabitounes affiche une certaine maturité tactique. Encadrée par un staff technique expérimenté et soutenue par une fédération qui investit de plus en plus dans le football local, la Mauritanie peut compter sur un collectif bien organisé, discipliné et solidaire.

Son jeu repose sur une solide assise défensive, avec une ligne arrière rigoureuse et un milieu de terrain travailleur, capable de casser le rythme de l’adversaire. Plusieurs joueurs clés, issus du championnat national notamment du FC Nouadhibou, triple champion en titre apporteront leur expérience des compétitions continentales.

Faiblesses

Les Mourabitounes A’ doivent cependant faire face à plusieurs défis importants. La première faiblesse se situe dans leur capacité offensive, souvent jugée stérile face aux défenses bien en place. Le manque d’un véritable leader technique ou d’un buteur régulier peut handicaper l’équipe dans les moments décisifs.

De plus, si la défense tient souvent le choc, elle peut rapidement vaciller face à des équipes très rapides et créatives comme le Burkina Faso, le Madagascar ou la Tanzanie. On note également une certaine irrégularité mentale : la Mauritanie a parfois du mal à gérer la pression dans les matchs à enjeu, comme l’ont montré certaines éliminations précoces dans les éditions précédentes.

Un autre point d’interrogation concerne la profondeur de banc. En cas de blessure ou de suspension, les remplaçants n’affichent pas toujours le même niveau de performance. Le championnat local, bien qu’en progression, n’est pas encore assez compétitif pour offrir à l’ensemble des joueurs le rythme nécessaire au très haut niveau. Cela pourrait poser problème face à des adversaires plus aguerris ou habitués à un pressing intensif.

En somme, la Mauritanie dispose d’un effectif cohérent, d’un bloc solide et d’une vraie organisation tactique, ce qui en fait un outsider dangereux dans ce groupe B. Toutefois, son manque d’efficacité offensive, son irrégularité mentale et la relative faiblesse de sa profondeur d’effectif pourraient être des freins si elle souhaite atteindre les phases finales. Un bon début de tournoi sera capital pour lancer une dynamique positive.

