CHAN 2024 : la novice Centrafrique, 2e adversaire du Burkina Faso, entre ambition et apprentissage

Ouagadougou, 22 juil. 2025 (AIB)-Les Fauves du Bas-Oubangui A’ de la République Centrafricaine qui participent pour la première fois au CHAN, affrontent les Etalons A’ du Burkina Faso le 6 Août à Dar-es-Salaam. Découvrez les forces et les faiblesses de cette formation.

La République centrafricaine s’apprête à écrire une page historique de son football avec sa première participation au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2024). Qualifiée de manière surprenante en éliminant le Cameroun lors des barrages, la sélection A’ centrafricaine a déjà montré une grande force mentale et une organisation défensive solide.

Encadrée par un encadrement technique déterminé à bâtir un groupe discipliné, l’équipe mise avant tout, sur la cohésion de ses joueurs locaux. Cette unité, combinée à une motivation exceptionnelle pour représenter dignement le pays, constitue l’une des plus grandes forces des Fauves.

La Centrafrique peut également compter sur des individualités prometteuses comme Bertillon Arnold Yangana (Red Star de Bangui), auteur d’un but décisif en qualifications, ou encore sur des jeunes talents en pleine progression. Ces éléments offrent des solutions offensives intéressantes, notamment sur contre-attaque, un secteur où l’équipe a déjà prouvé son efficacité. L’enthousiasme collectif, l’envie de prouver leur valeur et l’aspect de « petit outsider » pourraient jouer en faveur des Centrafricains dans un groupe B relevé.

Les faiblesses que les Etalons pourraient exploiter

Les Fauves n’ont pas que des qualités. Plusieurs faiblesses pourraient freiner leur élan. Le manque d’expérience à ce niveau de compétition se fait cruellement sentir. La Centrafrique n’a jamais disputé de tournoi continental majeur, et son championnat reste en développement, avec un niveau d’intensité et de rigueur tactique loin de celui des adversaires comme le Burkina Faso (qui sera à sa 4e participation) ou la Tanzanie. De plus, l’équipe pourrait souffrir physiquement dans des matchs de haut niveau, en particulier sur la durée.

Face à des formations plus aguerries, les Fauves devront donc miser sur leur discipline, leur combativité et leur capacité à exploiter les moindres occasions. Si la Centrafrique ne part pas favorite, elle peut surprendre, à condition de rester fidèle à ses principes de solidarité et d’abnégation. Cette première aventure au CHAN constitue surtout une opportunité d’apprentissage, mais aussi une chance réelle de marquer les esprits en Afrique.

