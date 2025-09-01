Championnats nationaux de badminton des U15 et U17 : le Kadiogo surplombe ses adversaires

Ouagadougou, 1er sept. 2025 (AIB)-Les Badistes de la région du Kadiogo ont remporté du 30 au 31 Août, les championnats nationaux de Badminton en minimes et en cadets, disputés à Ouagadougou, a constaté l’AIB.

Plus d’une centaine de Badistes des catégories cadettes et minimes se sont retrouvés dans la capitale burkinabè pour disputer les championnats nationaux. Si les finales au niveau des minimes se sont déroulées dans la matinée du 30 août, le grand public a eu droit à deux finales (double filles et simple garçons) des cadets dans la soirée.

En double filles Rebecca Sawadogo et Djénéba Diallo (Bobo-Dioulasso) n’ont pas fait le poids devant la brillante équipe composée de Kadidjatou Kéré et de Aminata Bako (Ouagadougou). Au premier set l’équipe de Ouagadougou n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Un large score de 21 à 5 a scellé le set. Au 2e set Bobo a résisté un peu pour améliorer son score (7 à 21), mais la doublette de la capitale de remporter le match par 2 sets à 0.

Dans la 2e finale en simple garçons Franck Bélemssigri a assuré le spectacle face à Léonel Kaboré, et a remporté les deux sets par 21 à 16 et 21 à 19 respectivement. Le public de Somgandé n’a pas regretté son déplacement au lieu des matchs.

Pour le vainqueur Bélemssigri Franck « le jeu n’a pas été facile car j’ai eu un adversaire coréaste donc le jeu a été un peu serré. Je n’étais pas sûr de gagner parce que je le connais bien. De fois on joue ensemble et il est fort. Je me suis débrouillé pour le battre. Le badminton m’apporte du plaisir et je me fais des amis.

Le président de la Fédération burkinabè de badminton Dr. Boukari Ouédraogo s’est dit satisfait de cette 9e édition des championnats nationaux de badminton des petites catégories (minimes et cadets). « On a eu plus d’une centaine de badistes qui sont venus des différentes régions du Burkina. Le niveau à augmenté cette année encore et avec ce niveau atteint, nous sommes vraiment rassurés que la relève sera assurées ».

Il promet « encore redoubler d’entrainement pour que ces jeunes puissent monter dans les catégories supérieures. Le badminton burkinabè se bat bien et quand on sort à l’international on ramène des médailles. Cette année à Accra aux championnats africains nous sommes revenus avec des médailles ».

Les premiers dans chaque catégorie a reçu un trophée, la médaille d’or et une enveloppe financière. Les deuxièmes et les troisièmes ont également reçu des médailles (argent et bronze, respectivement) et une enveloppe financière.

C’est le chargé de mission au ministère en charge des sports Zoungrana Hubert qui a présidé la cérémonie. Il a félicité la fédération burkinabè de badminton pour avoir tenu le championnat. « Aujourd’hui le ministère s’attèle à assurer la relève avec la création d’un secrétariat permanant de la relève », dit-il.

Voici tous les résultats de ces championnats

Simple filles U17

1re : Kadidjatou Kéré (Nash)

2e : Aminata Dicko (Nash)

Simple garçons U17

1er : Franck Bélemssigri

2e : Léonel Kaboré

Double filles U17

1re : Kadidjatou Kéré et Aminata Bako (Nash)

2e : Rebecca Sawadogo et Djeneba Diallo

Double garçons U17

1er : Issou Sawadogo et Franck Bélemssigri (Nash)

2e : Mahamadi Ouédraogo et Abdel Sawadogo (Dégamson)

Double filles U15

1re : Océane Ouédraogo et Julienne Bougma (Dégamson)

2e : Victoria Rouamba et Bousrata Nagabila (Alpha club)

Simple garçons U15

1er : Ahmad Ouédraogo (Nash)

2e : Ulrich Balima (CO2)

Simple filles U15

1re : Océane Ouédraogo (Dégamson)

2e : Adilatou Tiendrébéogo (Jeunesse)

Double garçon U15

1er : Ahmad Ouédraogo et Fabrice Zangré (Nash)

2e : Bassirou Kaboré et Omar Ouédraogo (Jeunesse)

Agence d’information du Burkina

as/ata