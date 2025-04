Championnats des 5 nations d’athlétisme : le Burkina termine 1er avec 56 médailles

Ouagadougou, 27 avr. 2025 (AIB)-Les Etalons athlètes du Burkina Faso ont remporté samedi, les championnats d’athlétisme en récoltant 56 médailles dont 25 en or, 17 en argent et 14 en bronze, a-t-on appris de la Fédération burkinabè d’athlétisme.

Le Burkina Faso a surclassé la compétition devant la Côte d’Ivoire (55 médailles dont 15 en or, 20 en argent et 20 en bronze), le Bénin (30 médailles dont 7 d’or, 10 d’argent et 13 de bronze)

Le Togo s’est classé 4e avec 12 médailles dont 4 d’or, 5 d’argent et 3 de bronze. C’est le Ghana qui ferme la marche avec 9 médailles dont 3 en or, 4 en argent et 2 en bronze.

Agence d’information du Burkina

As/ata