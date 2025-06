FOOT-BFA-EDUCATION-SPORT-UNIVERSITES-CHAMPONNAT

Championnat des universités, 3e édition : l’ESUP Jeunesse sur la plus haute marche du podium

Ouagadougou, 17 juin 2025 (AIB)-L’Ecole supérieure polytechnique de la jeunesse (ESUP Jeunesse) a remporté le dimanche 15 juin à Ouagadougou, la 3e édition du Championnat des universités (CDU) en battant l’Institut supérieur de technologie (IST) de Tanghin par le score étriqué de 1 but à 0, a constaté l’AIB.

Après une mi-temps équilibrée (0-0), c’est en seconde période que l’ESUP a su concrétiser ses efforts. Dominateur dans le jeu, l’IST a été pris dans son propre piège. Une contre-attaque bien menée par l’ESUP Jeunesse a permis à Abdoul Samadou Sayaogo d’ouvrir le score au grand bonheur des supporters de son école.

Le jeu s’anime et l’IST multiplie les assauts : frappes lointaines, coup-francs et autres aspects du jeu possessionnel n’ont pu sauver la situation. Le score restera inchangé jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre.

L’ESUP Jeunesse remporte ainsi le trophée, la médaille d’or et une enveloppe financière de 1 million de FCFA. Le capitaine de l’équipe Abel Bazié a dit « merci aux organisateurs parce que c’est une belle initiative. Ce n’est pas permis à tout le monde d’organiser ces genres de compétitions. Cela nous motive à plus d’un titre ».

Il explique que ses coéquipiers et lui ont fourni beaucoup d’efforts jusqu’à la finale dans ce tournoi. « Une finale ne se joue pas. Elle se gagne. C’est ce qu’on a fait ». Il reconnait néanmoins que « les deux équipes avaient du talent. Tout le monde a bien joué. On a donné le meilleur de nous-même pour remporter la victoire ».

Le promoteur de la compétition Cheick Omar Ilboudo « rend grâce à Dieu pour nous avoir permis la tenue effective de cette 3e édition du championnat des universités. C’est une satisfaction totale qui nous anime ».

Le port du casque était au centre de cette compétition et pour le promoteur « derrière chaque édition du CDU nous mettons un projet social en avant et cette année le projet social c’est 300 nouveaux casqués. Nous avons fait une dotation de 300 casques donc à aux étudiants du Burkina Faso afin qu’ils puissent garder une tête bien faite et bien protégée ».

C’est l’administrateur du groupe Kastor africa au Burkina Joseph Zagré qui a parrainé cette édition. Il a lancé un appel à la jeunesse burkinabè à s’unir autour du sport pour éviter certaines dérives. Il a également invité la jeunesse cette même jeunesse à porter les casques en circulation pour sauver des vies.

