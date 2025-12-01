FOOT-BFA-AFR-SPORT-CHAMPIONNAT-SCOLAIRE-UFOAB-U15

Championnat de football scolaire UFOA-B U15: bon début du Burkina Faso dans la compétition

Ouagadougou, 1er déc. 2025 (AIB)-Les Etalons du Burkina Faso des moins de 15 ans en garçons et en filles ont bien entamé jeudi le championnat africain de football scolaire de l’Union des Fédérations ouest-africaines de la zone B (UFOA-B U15) en battant respectivement au stade du 4 Août de Ouagadougou, le Ghana (chez les garçons) et la Côte d’Ivoire (en filles) par les mêmes scores de 1 but à 0, a constaté l’AIB.

Chez les Etalons dames dans le groupe A, c’est Djamilatou Ouédraogo qui a permi à son équipe de s’imposer devant la Côte d’Ivoire alors qu’au niveau des garçons dans le groupe A également, c’est Ibrahim Dembélé qui est auteur du but victorieux contre le Ghana.

Le coach des U15 filles du Burkina Faso Ousmane Coulibaly dit Tom a fait savoir que « c’est une bonne entrée. Le match retour c’est demain et comme on partait dans l’inconnue, on pu observer l’adversaire et on aura un bien meilleur visage ».

Pour l’entraîneur des U15 de la Côte d’Ivoire Adélaïde Koudougnon, « il y a eu une bonne prestation des jeunes filles qui ont envie d’apprendre. C’est une première expérience et il y a l’environnement qui joue. Mais elles ont croisé des filles qui, sont sur le terrain, étaient mieux organisées que nous et on va mieux jouer demain ».

Dans le groupe B, chez les garçons, la Côte d’Ivoire a pris le meilleur sur le Nigeria (4-1). Au niveau des filles, le Ghana et le Bénin s’affrontent cet après-midi au stade du 4 Août. En garçons dans la poule A, le Ghana et le Niger croiseront les crampons juste après le match des filles.

La compétition se poursuivra demain avec les oppositions Côte d’Ivoire # Burkina Faso, Nigeria # Bénin, Bénin # Niger et Niger # Burkina Faso (dans la matinée) pendant que dans l’après-midi, il y aura le face à face Bénin # Côte d’Ivoire et Niger # Ghana.

La compétition se déroule dans la capitale burkinabè du 1er au 4 décembre 2025 et regroupe le Burkina Faso (pays hôte), le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Nigeria en fille et garçons. Dans la catégorie des filles, seul le Nigeria manque à l’appel.

Agence d’information du Burkina

as/ata