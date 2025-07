BADMINTON-BFA-GHA-AFR-SPORT-CHAMPIONNAT

Championnat d’Afrique de Badminton : le Burkina décroche la médaille de bronze à Accra (Ghana)

Ouagadougou, 9 juil. 2025 (AIB) – L’équipe nationale de Badminton du Burkina Faso a remporté à Accra au Ghana, la médaille de bronze au championnat d’Afrique de Air-badminton en triplette dame et par équipe au championnat de la zone II, a-t-on appris mardi de la Fédération burkinabè de Badminton.

De retour d’Accra le président de la fédération burkinabè de badminton Dr. Boukari Ouédraogo qui a accompagné son équipe s’est dit « très comblé pour ces médailles de bronze engrangées pour une première participation de Air-badminton (qui est une autre variante du badminton qui se joue à l’air libre).

Selon Rachidatou Bilgo de la triplette dames, « on s’est préparé deux semaines avant d’aller à la compétition. C’était la première fois qu’on participait à ces genres de compétition mais on a pu montrer nos compétences et on a eu deux médailles de bronze. Il y avait onze pays participants dans cette compétition ».

Son coach Ali Kaboré explique que « comme nous-nous sommes entrainés sur un terrain plat au lieu d’une plage, on a étudié les adversaires pour découvrir leurs points faibles et les exploiter. On se battra pour la médaille d’or pour les prochaines compétitions.

Pour Alain Sawadogo badiste médaillé de bronze, « il y avait 5 pays pour cette compétition. Le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin et la Côte d’Ivoire. C’était notre première participation à cette compétition. On a l’habitude de participer à des compétitions mais en salle. On s’est donné à fonds et ce n’était pas facile. Le Bénin a été 1er, le Ghana, 2e et le Burkina Faso à la 3e place. On espère la médaille d’or la prochaine fois ».

Ouédroago Ousmane, un acteur de badminton et professeur d’EPS qui était de la délégation du Burkina Faso, « on a fait peur à de grandes nations de badminton et tout le monde parle de nous. Il faut qu’on se remette au travail car sans travail on ne peut pas performer ».

Le regard tourné vers l’avenir

Le président de la fédération burkinabè de badminton très satisfait de la performance de ses équipes a mentionné « que le Badminton fait son beau chemin pour relever haut le drapeau du Burkina Faso. Nous-nous sommes battus pour que la Fédération mondiale de Badminton puisse reconnaitre cette variante du badminton (le Air-badminton : ndlr) parce qu’il y a le badminton classique qui se joue en salle et le Airbadminton qui se joue dehors ».

Il relevé que « nos pays manquent d’infrastructures (surtout les salles), raison pour laquelle ils ont instauré cette variante du badminton qui va permettre à nous autres de participer aux compétitions. Nous allons travailler à ériger ne serait-ce que de grands sautoirs pour pouvoir promouvoir cette discipline. Notre objectif c’est d’arriver à se qualifier au mondial ».

La mission a pu avoir lieu grâce à l’accompagnement du Fonds national pour la promotion du sport représenté à cette mission par Mme Kabré/Sawadogo Wendmété. Elle a remercié son directeur général Karim Souabo pour cet accompagnement et a félicité les Badistes pour cette performance qui a porté haut, le flambeau.

Agence d’information du Burkina

