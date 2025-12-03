FOOT-BFA-AFR-SPORT-CAF-CHAMPIONNAT-SCOLAIRE-UFOA-B-U15

Championnat africain de football scolaire U15 de l’UFOA-B : les Etalons dames en finale, les garçons calent en ½ finale

Ouagadougou, 3 déc. 2025 (AIB)-Les Etalons dames du Burkina Faso se sont qualifiées mercredi à Ouagadougou pour la finale du championnat africain de football scolaire (U15) de l’Union des Fédérations ouest-africaines de la zone B (UFOA-B) en battant aux tirs au but, en demi-finale, leurs homologues du Bénin par 3 tirs contre 2 (0-0, temps règlementaire), pendant que les garçons tombaient également face à leurs homologues du Bénin par la plus petite des marges (0-1), a constaté l’AIB.

Dans l’autre demi-finale chez les filles, le Ghana a dominé la Côte d’Ivoire par le large score de 3 buts à 0, pendant que chez les garçons dans la 2e demi-finale, la Côte d’Ivoire a battu aux tirs au but, le Niger par 4 à 3 après un jeu équilibré (0-0) dans le temps règlementaire.

En fille la finale va donc opposer demain jeudi 4 décembre au stade du 4 Août, le Burkina Faso au Ghana (15h), pendant que chez les garçons on aura une finale Bénin # Côte d’Ivoire (17h). Les matchs de classement au niveau des filles opposeront le Bénin à la Côte d’Ivoire et chez les garçons, le Burkina Faso au Niger, dans la matinée du 4 décembre (au stade du 4 Août).

La cérémonie de clôture est prévue autour de 18h au stade du 4 Août.

Tous les résultats des demi-finales

Garçons

Burkina Faso # Bénin : 0-1

Côte d’Ivoire # Niger : 0-0 puis 4-3 (TAB)

Filles

Burkina Faso # Bénin : 0-0 puis 3-2 (TAB)

Côte d’Ivoire # Ghana: 0-3

Oppositions des finales

Garçons

Bénin # Côte d’Ivoire

Filles

Burkina Faso # Ghana

Agence d’information du Burkina

as/ata