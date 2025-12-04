FOOT-BFA-AFR-SPORT-CAF-UFOA-B-U15-CHAMPIONNAT-SCOLAIRE

Championnat africain de football scolaire de l’UFOA-B U15 : les Etalons occupent la 4e place chez les garçons

Ouagadougou, 4 déc. 2025 (AIB)-Les Etalons U15 du Burkina Faso chez les garçons sont classés 4e au championnat africain de football scolaire de l’UFOA-B après leur défaite aux tirs au but en match de classement devant la Côte d’Ivoire (0-0, puis 6-7).

Les Etalons U15 ont perdu le match de classement face à la Côte d’Ivoire aux tirs aux buts chez les garçons. Aux termes des 40 minutes de jeu (0-0), les tirs au but n’ont pas souri aux moins de 15 ans burkinabè, battus 6-7.

Les Etalons filles jouent leur finale cet après-midi face au Ghana à partir de 15h.

Agence d’information du Burkina

as/ata