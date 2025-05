« Ceux qui disent que je suis un agent russe, ça leur écorche la bouche de dire que je suis un agent africain », Yamb

Ouagadougou, 17 mai 2025 (AIB)-La militante Nathalie Yamb a indiqué samedi que les accusations faisant d’elle un agent russe, émanent de racistes, de valets locaux de l’impérialisme et de ceux qui ne veulent pas accepter qu’elle soit simplement un agent africain à sa propre solde.

« On m’a tellement accusé de choses. Si je suis un agent russe, tout travail méritant un salaire, qu’on me dise là où mon salaire est versé, je vais aller le prendre. Dans la lutte où nous sommes, on a besoin de moyens. (rires)

Je pense que ceux qui disent ça, ça leur écorche la bouche de dire que je suis un agent africain.

Je n’ai pas besoin de la Russie pour connaître mon combat, pour avoir des aspirations. Je vous ai dit que depuis que j’avais 14 ans, au lycée, je cherchais déjà.

On m’a invitée à parler à Sochi (ville russe) parce que mon combat datait de bien avant Sochi. Et c’est parce qu’on connaissait mes positions avant que l’on m’a offert cette tribune. Je ne suis pas née à Sochi.

Je pense que ceux qui disent ça sont des gens qui sont soit ignorants, car la plupart du temps, ce sont nos valets locaux, soit des gens mal intentionnés et racistes, parce que ça cherche à minimiser notre capacité de penser par nous-mêmes et de se battre pour nous-mêmes.

(Mais) Il faut toujours qu’on soit l’agent de quelqu’un. Je suis l’agent de moi-même, de ma mère, de mon père et de mes parents », a dit Nathalie Yamb dans un entretien à l’AIB.

Agence d’information du Burkina