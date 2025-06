Cérémonie tournante de montée des couleurs à la DRPN-Centre: Un engagement renouvelé envers la nation

La Direction Régionale de la Police Nationale du Centre (DRPN-C) a accueilli, ce lundi 2 juin 2025, la cérémonie tournante de montée des couleurs nationales. Présidée par le Directeur de Cabinet du Ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Wendinmanegdé Emmanuel ZONGO, cette cérémonie a rassemblé les acteurs du département de la sécurité autour de l’hymne national, symbole de patriotisme et d’unité.

Prenant la parole au nom de monsieur le Ministre de la Sécurité, le Directeur de Cabinet a tout d’abord rappelé le contexte ayant présidé à l’instauration de la montée tournante des couleurs nationales. Avant de revenir sur le symbole d’une telle cérémonie : « C’est toujours une fierté renouvelée de célébrer nos couleurs nationales et d’affirmer notre attachement à la mère-patrie. Au-delà de nos sensibilités et de nos diversités, le peuple burkinabè se retrouve toujours à travers ses couleurs nationales, socle de son unité et de sa souveraineté», a-t-il affirmé.

Il a également saisi l’occasion pour saluer l’engagement des Forces de Défense et de Sécurité, rappelant que hisser le drapeau national, symbolise notre soutien au combat mené par nos hommes sur les différents théâtres d’opérations. Aussi, a-t-il invité chacun, à leur apporter soutien et hommage.

Enfin, le Directeur de Cabinet a transmis les félicitations et encouragements du Ministre de la Sécurité au commandement de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale pour leur leadership et les résultats obtenus sur le terrain. Les mêmes Félicitations et encouragements ont été adressés à l’ensemble du personnel du ministère, en reconnaissance de leur dévouement quotidien.

DCRP/MSECU