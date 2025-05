BURKINA – CENTRE-OUEST – ONI – CNIB – ENRÔLEMENT

Centre-Ouest : L’ONI déploie une vaste campagne d’enrôlement pour la CNIB dans le Boulkiemdé

Koudougou, 16 mai 2025 (AIB) – L’antenne régionale de l’Office national d’identification (ONI), intensifie ses efforts pour garantir l’accès à la Carte Nationale d’Identité Burkinabè (CNIB) à tous les citoyens de la région du Centre-Ouest à travers une importante campagne de collecte de données, ciblant spécifiquement la province du Boulkiemdé.

Cette initiative, qui a débuté le lundi 12 mai et se poursuivra jusqu’au samedi 30 mai 2025, vise à rapprocher les services de l’ONI des populations, en particulier celles résidant dans les zones rurales et les localités éloignées. L’objectif principal est d’accroître significativement le taux de possession de la CNIB, un document essentiel qui facilite l’exercice des droits civiques et fondamentaux, socle de la citoyenneté et de la dignité humaine.

La campagne d’enrôlement couvrira un large éventail de communes et de villages du Boulkiemdé, suivant le calendrier précis ci-dessous :

* 12 mai 2025 : Pella (Commune de Pella)

* 13 mai 2025 : Nandiala Centre (Commune de Nandiala), Nazoanga (Commune de Nanoro)

* 15 mai 2025 : Goala (Commune de Pella)

* 16 mai 2025 : Tampelga (Commune de Nandiala), Ouoro (Commune de Sourgou)

* 17 mai 2025 : Bonsnonoré (Commune de Thyou), Sigoguin (Commune de Koudougou), Ipendo (Commune de SABOU), Soum (Commune de Nanoro), Rana (Commune d’Imasgho)

* 18 mai 2025 : Poessé (Commune de Soaw)

* 20 mai 2025 : Maneviré (Commune de Kindi)

* 21 mai 2025 : Bangré (Commune de Thyou)

* 23 mai 2025 : Guirgo (Commune de Sourgou), Nassoulou (Commune de Kindi)

* 24 mai 2025 : Palogo (Commune de Koudougou), Nariou (Commune de Sabou), Zekemzoukou (Commune de Bingo)

* 25 mai 2025 : Kalwaka (Commune de Soaw)

* 26 mai 2025 : Kolweogo (Commune d’Imasgho)

* 27 mai 2025 : Bologo (Commune de Siglé)

* 29 mai 2025 : Goulouré (Commune de Kokologho)

* 30 mai 2025 : Mankoula (Commune de Siglé), Villoa (Commune de Bingo)

Les personnes éligibles à cette opération sont celles âgées de 15 ans révolus ou plus, à condition de présenter un extrait d’acte de naissance ou un certificat de nationalité burkinabè. Des frais d’inscription de 2 500 FCFA sont à prévoir.

L’ONI lance un appel aux populations du Boulkiemdé concernées par cette initiative. Elles sont encouragées à se rendre massivement sur les sites de collecte afin de bénéficier de leur droit fondamental à une identité légale. Cette campagne représente une opportunité cruciale pour l’inclusion et la pleine participation de tous les citoyens à la vie nationale.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/AS/ATA