BURKINA-CENTRE-OUEST-REVOLUTION-SENSIBILISATION-ELEVES

Centre-Ouest : les jeunes s’engagent massivement pour la « Révolution progressiste et populaire »

Koudougou, 16 mai 2025 (AIB) – C’est sous le signe d’un engagement juvénile fort que s’est déroulé, ce jeudi, au lycée provincial de Koudougou, le lancement d’une vaste campagne de sensibilisation aux idéaux de la « Révolution progressiste et populaire » prônée par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

L’initiative, portée par le chargé de mission de la présidence du Faso dans la région du Centre-Ouest, Pema Neya, a mobilisé près de 2000 élèves issus d’une vingtaine d’établissements scolaires de la cité du cavalier rouge. A l’issue de cette matinée d’échanges, plusieurs voix officielles se sont exprimées, témoignant de leur satisfaction et de leur espoir quant à l’adhésion de la jeunesse à cette nouvelle dynamique nationale.

Bienzi Didier Paré, Directeur régional de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, s’est dit « comblé » de cette opportunité de s’adresser aux jeunes. « Cette occasion qui m’est offerte m’a permis de communiquer de façon réelle en tant qu’administratif, en tant que grand frère à mes petits frères et à dire que le Burkina Faso, désormais, nous appartient tous et le Burkina Faso s’est lancé sur une nouvelle orientation qui demande l’engagement de chaque enfant, de chaque citoyen, de chaque communauté pour le développement de cette nature. »

Il a également souligné l’appui des autorités régionales et l’engagement formel des élèves à soutenir la vision du chef de l’État : « nos jeunes se sont engagés pour soutenir, pour accompagner cette Révolution. Nous sommes confiants. Quand la jeunesse s’engage, je pense qu’il y a de l’espoir ».

Pour Pema Neya, chargé de mission de la présidence du Faso et initiateur de la campagne, cette rencontre fut l’occasion de transmettre directement la vision du chef de l’Etat aux plus jeunes.

« Aujourd’hui, c’est l’occasion pour nous de venir communiquer avec les tout-petits, les scolaires, leur dire réellement la vision du chef de l’Etat, pour que les idéaux de la Révolution soient appropriés par les tout-petits. Je peux dire que je suis très satisfait. De 9 heures jusqu’à 12 heures, les enfants sont restés mobilisés et déterminés, preuve qu’ils sont engagés à accompagner la Révolution. »

Il a également fait part de l’engagement concret pris par les élèves : « certains lycéens ont dit qu’ils seraient des modèles pour la société, qu’ils seraient des hommes exemplaires. Ils ont même pris l’engagement d’aider leurs parents à rendre leurs locaux propres, les enseignants à rendre la cours de l’école très propre et même à interpeller les citoyens avec des comportements déviants. »

Le rôle de l’école dans la formation du citoyen

Neya a conclu en insistant sur le rôle de l’école dans la formation de citoyens éclairés, « prêts à défendre les idéaux de justice, de dignité et de souveraineté nationale. »

Le parrain de l’événement, Désiré Yaméogo, coordonnateur d’ONG, a expliqué sa motivation par un sentiment de devoir envers la jeunesse et une continuité historique. « Ce qui nous a motivés, c’est tout simplement parce que nous avons ressenti en cette interpellation, un devoir pour nous, un devoir de soutenir la jeunesse, parce que nous sommes passés par là », dit-il.

« Nous avons connu la Révolution démocratique et populaire. Aujourd’hui, nous vivons la Révolution progressiste et populaire. Donc, pour nous, c’est une continuité et une continuité a besoin de soutien si nous voulons voir cela vraiment se perpétuer pour l’avenir du Burkina. Donc, ce que nous avons perdu entre temps est en train de revenir et pour nous, c’est une motivation d’encourager cela ».

La conférence publique inaugurale s’est tenue sous le patronage de M. Jean Yves Beré, Gouverneur par intérim de la région du Centre-Ouest, le parrainage de M. Désiré Yaméogo, Coordonnateur d’ONG, et la présidence de M. Bienzi Didier Paré, Directeur régional de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique. Cet événement marque le point de départ d’une série de rencontres qui s’étendront à travers la région, touchant le Sanguié (Réo) le 19 mai, le Sissili (Léo) le 21 mai, et le Ziro (Sapouy) le 22 mai.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/AS/ATA