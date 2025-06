BURKINA – CENTRE-OUEST – SANTÉ – CAMPAGNE – MILDA

Centre-Ouest : début du dénombrement des ménages pour la campagne MILDA 2025

Koudougou, le 22 juin 2025 (AIB) – Le coup d’envoi du dénombrement des ménages pour la campagne de distribution des Moustiquaires Imprégnées à longue durée d’action (MILDA) 2025 a été donné ce dimanche 22 juin 2025 dans les sept districts sanitaires de la région du Centre-Ouest.

Cette étape cruciale, conforme au calendrier établi, marque le début des préparatifs intensifs pour la protection des populations contre le paludisme. Les équipes de dénombrement communautaires (DC) sont désormais déployées sur le terrain, sillonnant les localités pour recenser les ménages.

L’objectif est de collecter des données précises qui serviront de base à une distribution efficace et équitable des MILDA à l’ensemble de la population de la région.

Le Dr Mohamed Karl-Anicet Kpoda, directeur régional de la Santé du Centre-Ouest, a tenu à souligner l’importance de cette phase en se rendant lui-même sur le terrain pour constater l’effectivité des opérations et apporter son soutien aux équipes de base. Sa présence témoigne de l’engagement des autorités sanitaires régionales pour la réussite de cette campagne.

Une supervision active et fonctionnelle est mise en place à tous les niveaux, qu’il s’agisse des Centres de santé et de promotion sociale (CSPS)/Comités de gestion (CG), des districts sanitaires, ou des échelons régional et national. Ce dispositif vise à garantir la qualité et la fiabilité des données collectées.

Dans un message adressé aux membres du Comité régional d’organisation (CRO_MILDA), le Dr Kpoda a insisté sur l’implication et le suivi de chaque membre pour assurer le bon déroulement du dénombrement. Il a rappelé que cette phase est une « condition essentielle à la réussite de la campagne de distribution des MILDA dans notre région ».

La mobilisation de tous les acteurs est primordiale pour faire de cette opération une réussite et renforcer la lutte contre le paludisme, une maladie endémique qui continue de peser lourdement sur la santé publique au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

