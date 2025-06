BURKINA-IMMERSION-PATRIOTIQUE-OBLIGATOIRE-CANDIDATS-BAC-2025- SENSIBILISATION- KAYA

Centre-Nord/Immersion patriotique obligatoire : Des candidats au Baccalauréat 2025 sensibilisés à Kaya

Kaya, 9 juin 2025, (AIB)- Le ministère de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, en partenariat avec d’autres ministères et institutions, a organisé lundi à Kaya, une rencontre d’information et de sensibilisation visant à éclairer les candidats de la région du Centre-Nord au baccalauréat session 2025 sur l’immersion patriotique obligatoire instaurée par le Gouvernement burkinabè.

L’ouverture des échanges a été présidée par la Secrétaire générale de la région du Centre-Nord, Bernadette Adenyo/ Serme.

Elle a rassuré de l’engagement des autorités locales à soutenir la mise en œuvre de l’immersion patriotique obligatoire.

Mme Bernadette Adenyo/ Serme a encouragé les candidats à faire fi des rumeurs et informations erronées circulant sur les réseaux sociaux.

Selon elle, cette initiative ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité de croissance personnelle et de préparation à mieux servir la nation.

« Cette immersion représente une étape cruciale dans la construction d’un nouveau modèle de citoyen burkinabè, conscient de ses responsabilités, respectueux des valeurs républicaines et engagé envers sa nation », a-t-elle soutenu.

Selon le Secrétaire général du ministère de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Henri Prospère Paré, l’objectif de cette immersion est d’offrir aux nouveaux bacheliers une expérience d’enrichissement civique et personnel.

« L’immersion patriotique obligatoire n’est pas une formation militaire. Elle a pour but de renforcer les connaissances des jeunes bacheliers, tout en cultivant leur amour pour la patrie à travers des modules sur le patriotisme, l’éducation financière, ainsi que des activités sportives », a-t-il expliqué.

De plus, les bacheliers devront passer des visites médicales pour évaluer leur condition physique et mentale avant de commencer le programme.

« Même en cas de handicap, les élèves qui ne peuvent pas participer aux exercices physiques pourront tout de même prendre part aux autres activités de l’immersion », a ajouté M. Paré.

Les échanges ont permis aux participants de poser des questions et d’obtenir des éclaircissements sur le programme.

Les candidats ont exprimé leur satisfaction face à la clarté des informations reçues.

Bibata Ouédraogo, élève au lycée départemental de Korsimoro, a souligné l’importance de cette rencontre qui lui a permis de mieux comprendre le programme.

« Je suis désormais très motivée à participer à ce cadre de renforcement de nos capacités », a-t-elle affirmé.

Isac Sawadogo, élève du lycée privé Betsaleel Wendlayam a apprécié le concept et souhaité que l’immersion patriotique soit une formation militaire afin de permettre aux candidats désireux d’intégrer les rangs des forces armées nationales.

En rappel, le 2 mai 2025, le conseil des ministres du a adopté un décret portant sur l’institution d’une immersion patriotique obligatoire pour les élèves admis aux examens scolaires.

Cette première session a pour objectif de fournir aux jeunes bacheliers une formation théorique, physique et civique afin de renforcer l’esprit patriotique, d’encourager le goût de l’effort, de la discipline personnelle et d’installer des réflexes d’auto-défense, dans un contexte de refondation de la société burkinabè.

