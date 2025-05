Centre national d’études stratégiques (CNES), Académie militaire George Namoano (AMGN) et Centre national d’entrainement commando de Po (CNEC) : un attelage de stratégie, de leadership pour une efficacité terrain

Pô, 26 mai 2025 : Le personnel du Centre National d’étude stratégique (CNES) conduit par son directeur général, le général de Brigade Aimé Barthélemy Simporé a effectué un séjour à Pô, dans la province du Nahouri au cours de la semaine du 19 au 25 Mai. Objectif, faire une immersion au sein des deux centres de formation des officiers des forces armées nationales et des commandos que sont l’AMGN et le CNEC, tout en posant les jalons d’une future collaboration.

A l’AMGN, il a été question de leadership et de l’évolution de l’art de la guerre.

L’académie militaire George Namoano a formé depuis plusieurs années au moins 2000 officiers qui font la fierté de cette école d’excellence sur le terrain. Elle s’apprête à mettre à la disposition des forces armées nationales et des armées amies, au moins cent officiers qui auront bouclé un cycle de formation d’au moins 18 mois en son sein. Ces élèves officiers étaient la cible du centre national d’études stratégiques, quand il s’est agi d’aborder les notions de leadership et de stratégie. Être leader et non un simple chef militaire, savoir convaincre, inspirer confiance et savoir entrainer autant que qualités suggérées aux élèves officiers par Dr Kassem Sourwema et le général Aimé Barthélémy Simporé avec qui d’ailleurs ils ont reparcouru avec l’évolution de l’art de la guerre et des stratégies au fil du temps.

Au Camp Thomas Sankara de Po, pour l’honneur, en avant…

Pour l’honneur, en avant, telle est la devise du centre national d’entrainement commando. A cette étape du séjour du personnel du Centre national d’études stratégique, il était question d’une immersion dans le parcours de formation du commando. Cette immersion, qui a démarré par une présentation en salle du centre d’entrainement, s’est terminée au champ de tir, non sans passée par le parcours de quelques « pistes ». Ici, les rudiments sont donnés aux stagiaires pour pouvoir agir avec efficacité et en sous-effectif sur l’ennemie et sur son terrain. << Nous avons pu constater l’une des facettes du travail gigantesque du soldat, le sacerdoce, son engagement pour transmettre des connaissances et techniques aux différents stagiaires pour les aguerrir afin qu’ils renversent la situation sur le terrain>> a indiqué le directeur général.

L’immersion du personnel du Centre National d’étude Stratégique à l’académie militaire Georges Namoano (AMGN) et au Centre National d’entraînement commando (CNEC) vise à permettre au personnel du centre de toucher du doigt les réalités de ces deux creusets de la formation militaire des forces armées nationales et commando. Selon le directeur général du Centre, le général de Brigade Barthélémy Simporé, le séjour a permis aux chercheurs d’améliorer leurs connaissances sur les deux structures, ce qui impactera les travaux de recherche afin de proposer des meilleures stratégies au profit du chef de l’État et à la nation entière.

En rappel le Centre National d’étude stratégique (CNES) est une structure rattachée à la présidence qui a pour mission d’aider à la prise de décisions à travers des études et des formations des cadres de la nation pour renforcer les connaissances fondamentales sur les questions stratégies. Le centre compte lancé bientôt des formations sur le leadership stratégique à l’endroit de différentes cibles.

Agence d’Information du Burkina

HKO